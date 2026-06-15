Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας» και πότε θα το δούμε

Snapshot Η πανσέληνος του Ιουνίου 2026 θα κορυφωθεί στις 30 Ιουνίου στις 02:56 ώρα Ελλάδας.

Ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» προέρχεται από παραδόσεις ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με τη συγκομιδή άγριας φράουλας.

Το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα της Σελήνης, καθώς δεν γίνεται ροζ ή κόκκινη κατά την πανσέληνο.

Η πανσέληνος μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί ή κοκκινωπή όταν είναι κοντά στον ορίζοντα λόγω της διάθλασης του φωτός στην ατμόσφαιρα.

Περίπου κάθε είκοσι χρόνια η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ουράνιο φαινόμενο. Snapshot powered by AI

Η προσμονή για την πανσέληνο του Ιουνίου μεγαλώνει, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των λατρών της φωτογραφίας και της αστρονομίας. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Ιουνίου 2026, στις 02:56 (ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που η πλευρά της Σελήνης που βλέπουμε θα φωτιστεί πλήρως από τον Ήλιο.

Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

Παρόλο που ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» ακούγεται ρομαντικός, η Σελήνη δεν θα γίνει ροζ ή κόκκινη. Το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα της, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής (όπως οι Αλγκόνκιν και οι Λακότα). Οι φυλές αυτές χρησιμοποιούσαν το φεγγάρι σαν ημερολόγιο για τις αγροτικές τους εργασίες:

Η συγκεκριμένη πανσέληνος έδειχνε ότι είχε έρθει η ώρα για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας .

Συνδεόταν άμεσα με την καρποφορία της φύσης και την αρχή μιας πολύ παραγωγικής εποχής.

Το χρώμα και άλλες ονομασίες

Παρόλο που το φεγγάρι δεν αλλάζει χρώμα, μπορεί να μας φανεί πορτοκαλί ή ελαφρώς κοκκινωπό όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως του περνά μέσα από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης.

Ανάλογα με την περιοχή και τα έθιμα, η πανσέληνος αυτή έχει και άλλα ονόματα, όπως:

«Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού»

«Ζεστό Φεγγάρι»

«Φεγγάρι του Υδρόμελου»

Κάθε περίπου είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν συμβαίνει αυτό, το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, προσφέροντας ένα ακόμα πιο μαγικό θέαμα στον ουρανό.

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