Ποιο αντηλιακό πρέπει να χρησιμοποιήσετε: Με μεταλλικά ή χημικά φίλτρα;

Μεταλλικά (vs) Χημικά φίλτρα στα αντηλιακά: Ποια είναι η διαφορά;

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Ποιο αντηλιακό πρέπει να χρησιμοποιήσετε: Με μεταλλικά ή χημικά φίλτρα;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Τα μεταλλικά και τα χημικά φίλτρα στα αντηλιακά προστατεύουν το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους και έχουν διαφορετική αίσθηση στο δέρμα. Η σωστή επιλογή είναι συνήθως εκείνη που θα εφαρμόζετε γενναιόδωρα και επαρκώς τακτικά.

Το αντηλιακό βοηθά στην μείωση του κινδύνου ηλιακού εγκαύματος, πρόωρης γήρανσης του δέρματος και καρκίνου του δέρματος, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου προστασίας από τον ήλιο, όπως σκιά, καπέλο, γυαλιά ηλίου και προστατευτικά ρούχα. Η προστασία ευρέος φάσματος έχει σημασία, επειδή οι ακτίνες UVA συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος και οι ακτίνες UVB είναι η κύρια αιτία ηλιακού εγκαύματος.

Πώς λειτουργεί το αντηλιακό με μεταλλικά φίλτρα;

Ένα μεταλλικό αντηλιακό χρησιμοποιεί φυσικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), συνήθως οξείδιο του ψευδαργύρου, διοξείδιο του τιτανίου ή και τα δύο. Αυτά τα συστατικά κάθονται στην επιφάνεια του δέρματος και βοηθούν στην αντανάκλαση, τη διασπορά και την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας πριν αυτή βλάψει το δέρμα.

Το αντηλιακό με μεταλλικά φίλτρα συχνά αρχίζει να λειτουργεί αμέσως μετά την εφαρμογή του στο δέρμα. Συνιστάται συνήθως σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα, επιρρεπές σε αλλεργίες ή ακμή, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να ερεθίσει σε σχέση με ορισμένα χημικά φίλτρα. Το κύριο μειονέκτημα είναι η υφή: μπορεί να είναι πιο παχύρρευστη και να αφήνει μια λευκή επίστρωση, ειδικά σε πιο σκούρους τόνους δέρματος, αν και οι νεότερες φόρμουλες είναι συχνά πιο εύχρηστες.

Πώς λειτουργεί το αντηλιακό με χημικά φίλτρα;

Το χημικό αντηλιακό χρησιμοποιεί φίλτρα απορρόφησης UV όπως αβοβενζόνη, οξυβενζόνη, οκτινοξάτη και άλλα. Αυτά τα συστατικά απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμότητα, η οποία στη συνέχεια απελευθερώνεται από το δέρμα.

Οι χημικοί τύποι είναι συνήθως ελαφρύτεροι, πιο διαφανείς και πιο εύκολοι στην ανάμειξη. Αυτό τους καθιστά δημοφιλείς για καθημερινή χρήση στο πρόσωπο, αθλήματα και στρώσεις κάτω από το μακιγιάζ. Ωστόσο, μπορεί να τσούξουν τα μάτια ή να ερεθίσουν το ευαίσθητο δέρμα και πολλά τέτοια αντηλιακά χρειάζονται χρόνο για να κατακαθίσουν στο δέρμα πριν από την έκθεσή του στον ήλιο.

Τον Ιούνιο του 2026, ο FDA πρόσθεσε τη βεμοτριζινόλη ως επιτρεπόμενο δραστικό συστατικό αντηλιακού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προστατεύει τόσο από τις ακτίνες UVA και από τις ακτίνες UVB και έχει χαμηλή απορρόφηση από το δέρμα, διευρύνοντας το τις επιλογές χημικών φίλτρων.

Συνοπτική σύγκριση αντηλιακών με μεταλλικά και χημικά φίλτρα

Κανένας τύπος δεν είναι αυτόματα «καλύτερος» για όλους. Και οι δύο μπορούν να λειτουργήσουν καλά εάν το προϊόν είναι ευρέος φάσματος, έχει επαρκή SPF και εφαρμόζεται σωστά.

ΧαρακτηριστικόΑντηλιακό με μεταλλικά φίλτραΑντηλιακό με χημικά φίλτρα
Κύρια φίλτραΟξείδιο του ψευδαργύρου, διοξείδιο του τιτανίουΑβοβενζόνη, οξυβενζόνη, οκτινοξάτη, βεμοτριζινόλη και άλλα
Αίσθηση στο δέρμαΠιο παχύ, μερικές φορές ορατόΠιο λεπτό, συνήθως διαφανές
Ευαίσθητο δέρμαΣυχνά καλύτερα ανεκτόΜπορεί να ερεθίσει ορισμένα άτομα
ΛειτουργικότηταΔρα άμεσαΣυχνά χρειάζεται χρόνο πριν από την έκθεση του δέρματος στον ήλιο
Ενδείκνυται γιαΠαιδιά, ευαίσθητο δέρμα, δέρμα επιρρεπές σε αλλεργίεςΚαθημερινή χρήση, αθλητισμός, για μακιγιάζ

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Τι πρέπει να αναζητήσετε στην ετικέτα;

Επιλέξτε ένα αντηλιακό με σαφή την αναγραφή «ευρέος φάσματος», κατά προτίμηση με δείκτη προστασίας (SPF) 30 ή υψηλότερο, και ανθεκτικό στο νερό εάν ιδρώσετε ή κολυμπήσετε. Κανένα αντηλιακό δεν είναι πραγματικά αδιάβροχο, επομένως η επανεφαρμογή έχει σημασία. Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συμβουλεύει την επανεφαρμογή κάθε 2 ώρες σε εξωτερικούς χώρους και αμέσως μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση.

Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα για να καλύψετε όλο το εκτεθειμένο δέρμα, συμπεριλαμβανομένων των αυτιών, του λαιμού, των κορυφών των ποδιών, των χεριών και του εκτεθειμένου τριχωτού της κεφαλής. Το αντηλιακό πρέπει επίσης να συνδυάζεται με σκιά και προστατευτικά ρούχα, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής του ηλιακού φωτός.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το SPF 50 πολύ καλύτερο από το SPF 30;

Το SPF 50 προσφέρει περισσότερη προστασία UVB από το SPF 30, αλλά κανένα SPF δεν μπλοκάρει όλες τις ακτίνες UV. Η επαρκής εφαρμογή και η σωστή επανεφαρμογή συνήθως έχει μεγαλύτερη σημασία από την επιλογή ενός πολύ υψηλού SPF και την κακή χρήση του.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αντηλιακό σε παιδιά;

Για παιδιά άνω των 6 μηνών, το αντηλιακό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Για βρέφη κάτω των 6 μηνών, προτιμάται η σκιά και τα προστατευτικά ρούχα και οι γονείς θα πρέπει να συμβουλευτούν παιδίατρο πριν χρησιμοποιήσουν αντηλιακό στο παιδί.

Συμπέρασμα

Τα αντηλιακά με μεταλλικά φίλτρα είναι συχνά το καλύτερα για ευαίσθητο δέρμα και προσφέρουν άμεση προστασία, ενώ εκείνα με χημικά φίλτρα είναι συνήθως ελαφρύτερο και πιο εύκολο στην καθημερινή χρήση. Και τα δύο είδη προστατεύουν καλά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Η πιο σημαντική επιλογή είναι ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος που θα εφαρμόζετε γενναιόδωρα, θα το επαναλαμβάνετε συχνά και θα το συνδυάζετε με άλλες συνήθειες προστασίας από τον ήλιο.

Πηγές:
clevelandclinic.org
fda.gov (1)
fda.gov (2)
aad.org (1)
aad.org (2)

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