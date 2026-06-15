Βίντεο: Για πρώτη φορά εντοπίστηκε ζωντανός ο καρχαρίας-«γκόμπλιν»

Snapshot Ο καρχαρίας

ξωτικό (goblin shark) εντοπίστηκε ζωντανός για πρώτη φορά σε φυσικό περιβάλλον το 2019 και ξανά το 2024 σε πολύ μεγάλα βάθη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το είδος ζει σε βάθη μεταξύ 800 και 10.800 μέτρων, καθιστώντας τον πρώτο γνωστό λευκό καρχαρία που κολυμπά σε τόσο βαθιά νερά.

Ο καρχαρίας

ξωτικό χαρακτηρίζεται από μακρύ ρύγχος με αισθητήρια όργανα και εκτοξευόμενο σαγόνι, ενώ είναι το μοναδικό ζωντανό μέλος μιας οικογένειας καρχαριών ηλικίας 125 εκατομμυρίων ετών.

Η ανακάλυψη υπογραμμίζει πόσο ανεξερεύνητοι παραμένουν οι ωκεανοί και ενισχύει τη σημασία της συνέχισης της μελέτης της φυσικής ιστορίας της θαλάσσιας ζωής.

Η διευρυμένη γεωγραφική εξάπλωση του καρχαρία

ξωτικού μπορεί να ενσωματωθεί στη διαχείριση και βιοποικιλότητα περιοχών που μέχρι τώρα δεν περιελάμβαναν αυτό το είδος. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο τρομακτικά είδη της θαλάσσιας ζωής εντοπίστηκε στο φυσικό του περιβάλλον, όχι μία αλλά δύο φορές.

Πρόκειται για τον καρχαρία-ξωτικό, (goblin shark), ο οποίος ζει στα πολύ βαθιά νερά των ωκεανών και δεν είχε εντοπιστεί ποτέ ελεύθερος, παρά μόνο όταν είχε πιαστεί στα δίχτυα ψαράδων.

Οι επιστήμονες που μελετούν τα βαθιά νερά της θάλασσας όπου δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν δύτες, έκαναν επανέλεγχο σε παλαιότερα μαγνητοσκοπημένα αρχεία. Εντόπισαν αυτό το παράξενο είδος κοντά στο νησί Τζάρβις, ένα ακατοίκητο κοραλλιογενές νησί στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής και είναι κλειστό για το κοινό. Τα πλάνα έρχονται από το 2019, όταν αξιολογήθηκε ότι καταγράφηκε επίσημα ο καρχαρίας για πρώτη φορά.

Κατά τη διάρκεια μίας αποστολής στην Τάφρο Τόνγκα στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, ο καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά για δεύτερη φορά στην ιστορία, το 2024. Μάλιστα, καθώς η συγκεκριμένη τάφρος είναι η βαθύτερη στη γη και ο καρχαρίας-ξωτικό εντοπίστηκε μεταξύ των 800 και των 10.800 μέτρων κάτω από τη γη, έγινε ο πρώτος γνωστός λευκός καρχαρίας που κολυμπά σε τόσο βαθιά νερά.

Από που πήρε το όνομά του

Το είδος αυτού του λευκού καρχαρία πήρε το όνομά του εξαιτίας της παράξενης εμφάνισής του. Ένα μακρύ ρύγχος με ειδικά αισθητήρια όργανα τα οποία τον βοηθούν να ανιχνεύει τα ηλεκτρικά πεδία στα βαθιά, σκοτεινά νερά, προεξέχει από το εξαιρετικά μακρύ σώμα του που μπορεί να φτάσει έως και τα 3,6 μέτρα. Το σαγόνι του, με τα λεπτά και κοφτερά δόντια, έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί απότομα, μόλις εντοπίσει το υποψήφιο θήραμα, ενώ το χρώμα του ποικίλλει από εξαιρετικά λευκό έως και ροζ, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για τους καρχαρίες.

Ο καθηγητής Calum Brown, ειδικός στη θαλάσσια ζωή στο Πανεπιστήμιο Macquarie, χαρακτήρισε τον καρχαρία-γκόμπλιν ως τον «ασχημότερο καρχαρία του πλανήτη». Είχε αναφέρει στον Guardian: «Είναι εξωφρενικά φρικτοί στην όψη. Ούτε η ίδια η μητέρα τους δεν θα αγαπούσε τα πρόσωπά τους. Έχουν αυτές τις πραγματικά περίεργες μακριές μύτες και τα παράξενα σαγόνια που προεξέχουν, οπότε όταν εντοπίζουν το θήραμά τους με το μακρύ ρύγχος τους, τα σαγόνια τους μπορούν να εκτοξευθούν προς τα εμπρός και να το αρπάξουν.Είναι σαν κάτι βγαλμένο από ταινία τρόμου».

Goblin Shark Museum Victoria

Σπάνιο είδος με σπάνιες εμφανίσεις

Οι καρχαρίες γκόμπλιν αναφέρονται συχνά ως «ζωντανά απολιθώματα», καθώς αποτελούν τον μοναδικό ζωντανό εκπρόσωπο της οικογένειάς τους – μιας γενεαλογίας καρχαριών που χρονολογείται σχεδόν 125 εκατομμύρια χρόνια.

«Ο καρχαρίας-ξωτικό είναι ένα χαρισματικό ζώο των βαθιών υδάτων και ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπαμε ένα ζωντανό», δήλωσε ο καθηγητής Άλαν Τζέιμισον, ο οποίος πήρε μέρος στη μελέτη. «Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι τον είδαμε ζωντανό που ήταν συναρπαστικό, αλλά και το ότι ο καρχαρίας-ξωτικό της Τάφρου της Τόνγκα βρισκόταν 700 μέτρα πιο βαθιά από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα, καθιστώντας τον τον βαθύτερα καταγεγραμμένο λευκό καρχαρία».

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα αναδείξουν πόσο μικρό μέρος των ωκεανών της Γης έχει εξερευνηθεί. «Είναι πραγματικά σημαντικό να συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τη φυσική ιστορία», ανέφερε ο καθηγητής Άαρον Τζούντα, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Νέες ανακαλύψεις όπως αυτή αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά να εξερευνήσουμε στον βαθύ ωκεανό, το σπίτι μας.

«Δεδομένης της πρόσφατα διευρυμένης γεωγραφικής εξάπλωσης του καρχαρία-ξωτικού, το είδος αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στη διαχείριση της περιοχής και στον κατάλογο βιοποικιλότητας μιας χώρας, ενώ πριν δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξή του!»

Η εξερεύνηση των βαθιών υδάτων γίνεται πλέον πιο προσιτή χάρη στα υποβρύχια σκάφη, και οι ερευνητές μπορούν να μαθαίνουν περισσότερα για τον θαλάσσιο κόσμο. «Σχεδόν σε κάθε κατάδυση ανακαλύπτονται νέα είδη, συμπεριφορές και ενδιαιτήματα», πρόσθεσε ο καθηγητής.

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