ΗΠΑ: Ψαράς έπιασε κατά λάθος μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μασαχουσέτη και τον απελευθέρωσε

Οι λευκοί καρχαρίες είναι απαγορευμένο είδος στα περισσότερα ύδατα των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η αλίευση και η διατήρησή τους

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Ψαράς έπιασε κατά λάθος μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μασαχουσέτη και τον απελευθέρωσε
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας ψαράς στη Μασαχουσέτη έπιασε κατά λάθος έναν λευκό καρχαρία μήκους 2,6 μέτρων και βάρους περίπου 135 κιλών.
  • Ο ψαράς, Έλιοτ Σουντάλ, απελευθέρωσε τον καρχαρία μετά από 40 λεπτά προσπάθειας.
  • Οι λευκοί καρχαρίες θεωρούνται απαγορευμένο είδος στα περισσότερα ύδατα των ΗΠΑ και απαγορεύεται η αλίευσή τους.
  • Ο Σουντάλ έχει μεγάλη εμπειρία στο ψάρεμα καρχαριών, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έπιασε λευκό καρχαρία.
  • Ο ψαράς δεν είχε σκοπό να πιάσει τον λευκό καρχαρία και κατάφερε να αφαιρέσει το αγκίστρι και να τον απελευθερώσει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.
Snapshot powered by AI

Ένας ψαράς έβγαλε κατά λάθος στις ακτές μιας παραλίας στη Μασαχουσέτη έναν... τεράστιο λευκό καρχαρία, μήκους 2,6 μέτρων και βάρους περίπου 135 κιλών.

Όπως διηγήθηκε ο Έλιοτ Σουντάλ μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Nantucket Current, έπειτα από μια «μάχη» που διήρκησε 40 λεπτά, ο 37χρονος έβγαλε κατά λάθος τον λευκό καρχαρία από τα νερά της παραλίας Nantucket την Κυριακή, και στη συνέχεια τον απελευθέρωσε.

Ο Σουντάλ ασχολείται με το ψάρεμα εδώ και 13 χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία στο να πιάνει καρχαρίες. «Έχω πιάσει περισσότερους από 1.000 σταχτοκαρχαρίες και εκατοντάδες σκούρους στα ανοιχτά της παραλίας», είπε στο τοπικό μέσο.

Αλλά, πρώτη φορά έπιασε λευκό καρχαρία.

Βίντεο που δημοσίευσε ένας λουόμενος, δείχνει την συγκλονιστική στιγμή που ο Σουντάλ τραβάει τον καρχαρία από την ουρά του στην ακτή, για να του βγάλει το αγκίστρι και να τον απελευθερώσει.

«Πω πω, αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο», ακούγεται να λέει κάποιος.

Δείτε το βίντεο:

«Κατάφερα να αφαιρέσω το αγκίστρι και να βάλω τον καρχαρία ξανά στο νερό μέσα σε 15 δευτερόλεπτα», είπε ο Σουντάλ στο τοπικό μέσο, τονίζοντας ότι δεν σκόπευε να ψαρέψει τον καρχαρία.

«Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να βγάλω από το νερό τον λευκό καρχαρία, απλά πολλές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τι τσίμπησε το δόλωμα σου», εξήγησε.

Ο 37χρονος παραδέχτηκε ότι στην αρχή δεν αναγνώρισε αμέσως το ψάρι που είχε πιάσει. «Δεν ήξερα τι ήταν. Το μόνο που ήξερα είναι ότι ήταν ένα ψάρι που δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ».

Οι λευκοί καρχαρίες είναι απαγορευμένο είδος στα περισσότερα ύδατα των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η αλίευση και η διατήρησή τους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Οι λευκοί καρχαρίες έχουν μήκος περίπου 1,20 μέτρα όταν γεννιούνται και μπορούν να φτάσουν έως και τα 6 μέτρα, ενώ ζυγίζουν πάνω από 1.800 κιλά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών - Είχε συνεργούς αστυνομικό και ειδικό φρουρό

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Η προθεσμία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 22 Ιουνίου

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η άγρια ζωή εμφανίζεται στα πιο απρόσμενα μέρη

13:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Δήμος μήνυσε γυναίκα οδηγό 8 χρόνια μετά τον θάνατό της για απείθεια

13:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς οι ετικέτες στα τρόφιμα μπορούν να αναχαιτίσουν την παιδική παχυσαρκία - Έρευνα

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν θα μπω φυλακή» - Οι διάλογοι της συμμορίας που στρατολογούσε ανηλίκους στα σχολεία

13:25ΥΓΕΙΑ

Μέχρι τις 30/6 μπορούν να εκτελεστούν παραπεμπτικά του «Προλαμβάνω» που έχουν σταλεί σε δικαιούχους

13:25WHAT THE FACT

Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στρίβουν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς καν να το γνωρίζουν;

13:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ψαράς έπιασε κατά λάθος μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μασαχουσέτη - «Τον απελευθέρωσα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα» - Δείτε βίντεο

13:22LIFESTYLE

Μαντόνα: Κάμπερμπατς, Γκάρνερ, Κάρπεντερ και η κόρη της στο νέο viral κινηματογραφικό της βίντεο

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Κυρανάκη για Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

13:09ΥΓΕΙΑ

«Προλαμβάνω»: Σύντομα εντάσσεται και ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Ήθελα απλώς να φτιάξω τη βραδιά της» – Η κίνηση μητέρας που έκανε μία διανομέα να δακρύσει

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Είχα ιατρείο, δεν άκουσα τη συνέντευξη Μητσοτάκη - ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ακύρωσαν την εκδήλωσή μας στον ΔΣΑ

13:01WHAT THE FACT

Νεκροταφείο του διαστήματος: Ένας μυστηριώδης κοσμικός άνεμος καταστρέφει ολόκληρους γαλαξίες

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι 14 όροι για την ειρήνευση με τις ΗΠΑ - Tι προβλέπει η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Κοζάνη: Σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

12:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανατηφόρος καυγάς στη Χίο: Του προκάλεσε ρήξη σπλήνας μαχαιρώνοντας τον με μανία - Νεκρός 31χρονος

12:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» για τον τελικό Νικς-Σπερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι σε 6 περιοχές

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

12:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανατηφόρος καυγάς στη Χίο: Του προκάλεσε ρήξη σπλήνας μαχαιρώνοντας τον με μανία - Νεκρός 31χρονος

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους – Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Είχα ιατρείο, δεν άκουσα τη συνέντευξη Μητσοτάκη - ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ακύρωσαν την εκδήλωσή μας στον ΔΣΑ

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Ήθελα απλώς να φτιάξω τη βραδιά της» – Η κίνηση μητέρας που έκανε μία διανομέα να δακρύσει

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Από το λίκνισμα της Σακίρα στις «άδειες» κερκίδες και τις μολότοφ έξω από το Αzteca

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για το... δίπλωμα: «Ούτε πατίνι δεν θα έπρεπε να οδηγεί»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Κοζάνη: Σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν θα μπω φυλακή» - Οι διάλογοι της συμμορίας που στρατολογούσε ανηλίκους στα σχολεία

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι 14 όροι για την ειρήνευση με τις ΗΠΑ - Tι προβλέπει η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ»

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ