ΗΠΑ: Ψαράς έπιασε κατά λάθος μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μασαχουσέτη και τον απελευθέρωσε

Snapshot Ένας ψαράς στη Μασαχουσέτη έπιασε κατά λάθος έναν λευκό καρχαρία μήκους 2,6 μέτρων και βάρους περίπου 135 κιλών.

Ο ψαράς, Έλιοτ Σουντάλ, απελευθέρωσε τον καρχαρία μετά από 40 λεπτά προσπάθειας.

Οι λευκοί καρχαρίες θεωρούνται απαγορευμένο είδος στα περισσότερα ύδατα των ΗΠΑ και απαγορεύεται η αλίευσή τους.

Ο Σουντάλ έχει μεγάλη εμπειρία στο ψάρεμα καρχαριών, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έπιασε λευκό καρχαρία.

Ο ψαράς δεν είχε σκοπό να πιάσει τον λευκό καρχαρία και κατάφερε να αφαιρέσει το αγκίστρι και να τον απελευθερώσει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Snapshot powered by AI

Ένας ψαράς έβγαλε κατά λάθος στις ακτές μιας παραλίας στη Μασαχουσέτη έναν... τεράστιο λευκό καρχαρία, μήκους 2,6 μέτρων και βάρους περίπου 135 κιλών.

Όπως διηγήθηκε ο Έλιοτ Σουντάλ μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Nantucket Current, έπειτα από μια «μάχη» που διήρκησε 40 λεπτά, ο 37χρονος έβγαλε κατά λάθος τον λευκό καρχαρία από τα νερά της παραλίας Nantucket την Κυριακή, και στη συνέχεια τον απελευθέρωσε.

Ο Σουντάλ ασχολείται με το ψάρεμα εδώ και 13 χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία στο να πιάνει καρχαρίες. «Έχω πιάσει περισσότερους από 1.000 σταχτοκαρχαρίες και εκατοντάδες σκούρους στα ανοιχτά της παραλίας», είπε στο τοπικό μέσο.

Αλλά, πρώτη φορά έπιασε λευκό καρχαρία.

Βίντεο που δημοσίευσε ένας λουόμενος, δείχνει την συγκλονιστική στιγμή που ο Σουντάλ τραβάει τον καρχαρία από την ουρά του στην ακτή, για να του βγάλει το αγκίστρι και να τον απελευθερώσει.

«Πω πω, αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο», ακούγεται να λέει κάποιος.

Δείτε το βίντεο:

«Κατάφερα να αφαιρέσω το αγκίστρι και να βάλω τον καρχαρία ξανά στο νερό μέσα σε 15 δευτερόλεπτα», είπε ο Σουντάλ στο τοπικό μέσο, τονίζοντας ότι δεν σκόπευε να ψαρέψει τον καρχαρία.

«Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να βγάλω από το νερό τον λευκό καρχαρία, απλά πολλές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τι τσίμπησε το δόλωμα σου», εξήγησε.

Ο 37χρονος παραδέχτηκε ότι στην αρχή δεν αναγνώρισε αμέσως το ψάρι που είχε πιάσει. «Δεν ήξερα τι ήταν. Το μόνο που ήξερα είναι ότι ήταν ένα ψάρι που δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ».

Οι λευκοί καρχαρίες είναι απαγορευμένο είδος στα περισσότερα ύδατα των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η αλίευση και η διατήρησή τους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Οι λευκοί καρχαρίες έχουν μήκος περίπου 1,20 μέτρα όταν γεννιούνται και μπορούν να φτάσουν έως και τα 6 μέτρα, ενώ ζυγίζουν πάνω από 1.800 κιλά.