Θρίλερ για άνδρα στις ΗΠΑ: Δέχθηκε επίθεση από καρχαρία καθώς κολυμπούσε - Βίντεο
Ο άτυχος άνδρας, υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
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Επίθεση από καρχαρία δέχθηκε ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, καθώς κολυμπούσε με συνάδελφό του, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, στον κόλπο του St. Andrew Bay, στην Πόλη του Παναμά.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς το θύμα πάλευε να ξεφύγει από το κήτος μέσα σε νερά που είχαν βαφτεί κόκκινα από το αίμα, ενώ όσοι βρίσκονταν στην περιοχή φώναζαν απεγνωσμένα για βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο καρχαρίας δάγκωσε τον άτυχο άνδρα και στα δύο χέρια.
Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τον τραυματία να λαμβάνει επείγουσα ιατρική φροντίδα για τα σοβαρά τραύματά του.
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