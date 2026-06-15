Βουλή: Ένταση στην επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Αποχώρησε η Κωνσταντοπούλου

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης διαμαρτυρόμενη για την ανάδειξη του Μάκη Βορίδη ως προέδρου της επιτροπής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κ. Βορίδη για αντιδημοκρατική στάση και εμπλοκή σε υποθέσεις που αφορούν τη δημοκρατική λειτουργία και το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Ο Μάκης Βορίδης απάντησε με σύντομη δήλωση, ζητώντας να συνεχιστούν οι εργασίες της επιτροπής.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να εργαστούν με νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, υπενθυμίζοντας προηγούμενες επιτυχίες στην επίτευξη συμφωνιών. Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε στην επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος της Βουλής, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε στην ανάδειξη του κ. Βορίδη στη θέση του προέδρου της Επιτροπής, αναφέροντας πως «συνιστά ακραία προσβολή στη δημοκρατική λειτουργία».

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης, σημείωσε πως «ο κ. Βορίδης έχει καταγεγραμμένη πορεία αντιπαράθεσης με τη δημοκρατική λειτουργία, είναι πρόσωπο που στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο ενεπλάκη σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν το νόμο περί ευθύνης υπουργών και ανοιχτά σκάνδαλα, είναι πρόσωπο που στην έναρξη της πορείας του έχει τοποθετηθεί απέναντι στη δημοκρατική λειτουργία, ήταν εναντίον του Συντάγματος και φορέας τσεκουριών, είναι πρόσωπο που στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο βγάζει τη γλώσσα στις διαδικασίες λογοδοσίας».

Η απάντηση Βορίδη

«Σας ευχαριστούμε πολύ για τον σχολιασμό της επιλογής της Επιτροπής και τώρα να προχωρήσουμε στις εργασίες μας μετά ταύτα…», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μάκης Βορίδης.

Τι είπε ο Στυλιανίδης

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης έλαβε το λόγο και επεσήμανε: «Το 2019, ήμουν στη θέση σας κύριε Πρόεδρε. Το 2019, η τότε προτείνουσα Βουλή με πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε 144 διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα. Από αυτές αποφασίστηκε, δια πλειοψηφίας, τα 49 άρθρα να σταλούν στην προτείνουσα Βουλή. Σε ένα απολύτως πυροδοτημένο πολιτικό κλίμα όπου όλες οι άλλες επιτροπές ζούσαν μετωπικές ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις, αυτή η Επιτροπή Αναθεώρησης τηρώντας μια συνταγματική παράδοση, η οποία διαμορφώθηκε από το 1975 και μετά, έκλεισε τις πόρτες και όλοι οι συνάδελφοι όλων των παρατάξεων με νηφαλιότητα, με υπευθυνότητας και με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, κατάφεραν τις 49 διαφωνίες να τις κάνουν 9 συμφωνίες. Κάνω έκκληση και σε εσάς και στους συναδέλφους της επιτροπής έτσι να ξεκινήσουμε», είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

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