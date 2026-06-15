Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από τον Κορυδαλλό, μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ – Ο λόγος

Την αναίρεση της απόφασης τησ αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στην φυλακή αποφάσισε σήμερα ο Άρειος Πάγος, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Snapshot Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του λόγω αναίρεσης της απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε επιτρέψει την αποφυλάκιση του, κρίνοντας ότι έπρεπε να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο για πολυϊσοβίτες.

Η αναίρεση βασίστηκε στην εισαγγελική θέση ότι για την υφ’ όρον απόλυση απαιτείται πραγματική έκτιση τουλάχιστον 25 ετών, σύμφωνα με τον νόμο 4855/2021.

Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του.

Ο Γιωτόπουλος μετέβη στις φυλακές Κορυδαλλού με ταξί από το σπίτι του στο Παγκράτι μετά τη δικαστική εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Στη ΓΑΔΑ θα διανυκτερεύσει τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος μεταφέρεται από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου μετέβη το απόγευμα, έπειτα από την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του.

Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Εκεί όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εισαγγελέας των φυλακών αφού συζήτησε μαζί του, έκρινε πως έπρεπε να εκτελεστεί η απόφαση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του στην ΓΑΔΑ όπου θα διανυκτερεύσει και αύριο το πρωί θα μεταχθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στην συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Την αναίρεση της απόφασης τησ αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στην φυλακή αποφάσισε σήμερα ο Άρειος Πάγος, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος αποχώρησε από το σπίτι του στο Παγκράτι με ταξί, με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο σε μικρή απόσταση από το σπίτι οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα περιπολικά με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι το βούλευμα της αποφυλάκισης πρέπει να αναιρεθεί, υιοθετώντας την εισαγγελική θέση ότι στην περίπτωσή του έπρεπε να εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους πολυϊσοβίτες κρατούμενους.

Την αναίρεση της απόφασης τησ αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στην φυλακή αποφάσισε σήμερα ο Άρειος Πάγος, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 Eurokinissi

Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά βασίστηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, για την εξέταση αιτήματος υφ’ όρον απόλυσης απαιτείται πραγματική έκτιση τουλάχιστον 25 ετών, όπως προβλέπει ο νόμος 4855/2021.

Την αναίρεση της απόφασης τησ αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στην φυλακή αποφάσισε σήμερα ο Άρειος Πάγος, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 Eurokinissi

Μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη απορριπτική κρίση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, γεγονός που οδήγησε στην επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, η οποία θα αποφανθεί εκ νέου για το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του.

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