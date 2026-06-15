Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από ώρα σε ώρα η απόφαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκισή του

Η εξέταση της υπόθεσης προέκυψε μετά την αναίρεση που άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά

Άγγελος Βουράκης

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από ώρα σε ώρα η απόφαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκισή του
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  • Ο Άρειος Πάγος αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
  • Η απόφαση αφορά την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» και αν θα παραμείνει ελεύθερος ή θα επιστρέψει στη φυλακή.
  • Η εξέταση προέκυψε μετά από αναίρεση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
  • Το Συμβούλιο Εφετών είχε εγκρίνει την υφ’ όρον απόλυση του Γιωτόπουλου πριν την παρέμβαση της Εισαγγελίας.
  • Η διάσκεψη των δικαστών έχει ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση της απόφασης αναμένεται σύντομα.
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Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η κρίση των ανώτατων δικαστών θα καθορίσει εάν ο καταδικασμένος για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» θα παραμείνει ελεύθερος ή θα οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή.

Η εξέταση της υπόθεσης προέκυψε μετά την αναίρεση που άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει την υφ’ όρον απόλυσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάσκεψη των δικαστών έχει ήδη ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση της απόφασης θεωρείται θέμα χρόνου.

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