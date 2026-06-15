Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από ώρα σε ώρα η απόφαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκισή του

Snapshot Ο Άρειος Πάγος αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Η απόφαση αφορά την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» και αν θα παραμείνει ελεύθερος ή θα επιστρέψει στη φυλακή.

Η εξέταση προέκυψε μετά από αναίρεση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Το Συμβούλιο Εφετών είχε εγκρίνει την υφ’ όρον απόλυση του Γιωτόπουλου πριν την παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Η διάσκεψη των δικαστών έχει ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση της απόφασης αναμένεται σύντομα. Snapshot powered by AI

Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η κρίση των ανώτατων δικαστών θα καθορίσει εάν ο καταδικασμένος για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» θα παραμείνει ελεύθερος ή θα οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή.

Η εξέταση της υπόθεσης προέκυψε μετά την αναίρεση που άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει την υφ’ όρον απόλυσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάσκεψη των δικαστών έχει ήδη ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση της απόφασης θεωρείται θέμα χρόνου.

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