Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Γης ίσως δεν ήταν ποτέ τυχαίες – Νέα ανακάλυψη

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Evolving Earth επανεξετάζει παλαιότερα δεδομένα με πιο σύγχρονες γεωλογικές χρονολογήσεις και στατιστικές μεθόδους

Δημήτρης Δρίζος

Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Γης ίσως δεν ήταν ποτέ τυχαίες – Νέα ανακάλυψη
WHAT THE FACT
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  • Μια νέα μελέτη ενισχύει την υπόθεση ότι η Γη παρουσιάζει έναν κύκλο γεωλογικών καταστροφών διάρκειας περίπου 27,5 εκατομμυρίων ετών.
  • Ο κύκλος αυτός συνδέει μαζικές εξαφανίσεις, ηφαιστειακές εκρήξεις, απώλεια οξυγόνου στους ωκεανούς και άλλες μεγάλες γεωλογικές αλλαγές.
  • Η πιθανή αιτία του κύκλου σχετίζεται με αργές κινήσεις του μανδύα της Γης ή με την αλληλεπίδραση μεταξύ επιφάνειας και εσωτερικού του πλανήτη.
  • Υπάρχουν επίσης αμφιλεγόμενες θεωρίες που συνδέουν τον κύκλο με κινήσεις του Ηλιακού Συστήματος στο Γαλαξία, χωρίς όμως άμεσες αποδείξεις.
  • Η μελέτη δεν αποδεικνύει οριστικά τον κύκλο, αλλά αν επιβεβαιωθεί, θα αλλάξει την κατανόηση της ιστορίας και των διεργασιών της Γης.
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Μαζικές εξαφανίσεις ειδών, γιγαντιαίες ηφαιστειακές εκρήξεις και ωκεανοί που ξαφνικά στερούνται οξυγόνου. Εκ πρώτης όψεως, αυτά τα ακραία γεγονότα της ιστορίας της Γης μοιάζουν να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, πέρα από το τεράστιο μέγεθός τους.

Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες οι επιστήμονες εξετάζουν μια εντυπωσιακή πιθανότητα: ότι οι μεγαλύτερες γεωλογικές καταστροφές του πλανήτη ίσως δεν είναι τυχαία, μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μέρος ενός άγνωστου κύκλου που επαναλαμβάνεται σε βάθος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Evolving Earth επανεξετάζει παλαιότερα δεδομένα με πιο σύγχρονες γεωλογικές χρονολογήσεις και στατιστικές μεθόδους, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η Γη μπορεί να παρουσιάζει έναν κύκλο διάρκειας περίπου 27,5 εκατομμυρίων ετών.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον γεωλόγο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Michael Rampino, ανέλυσε 89 σημαντικά γεωλογικά γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία 260 εκατομμύρια χρόνια.

Στα δεδομένα περιλαμβάνονται:

μαζικές εξαφανίσεις θαλάσσιων οργανισμών,

περίοδοι όπου οι ωκεανοί έχασαν μεγάλο μέρος του οξυγόνου τους,

τεράστιες εκρήξεις ηφαιστείων που δημιούργησαν εκτάσεις βασάλτη σε ολόκληρες ηπείρους,

μεγάλες αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας,

εξαφανίσεις χερσαίων ζώων, μεταβολές στην τεκτονική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν έναν ισχυρό επαναλαμβανόμενο κύκλο περίπου 27,5 εκατομμυρίων ετών, ενώ εντοπίστηκε και ένας ασθενέστερος κύκλος περίπου 8,9 εκατομμυρίων ετών.

Οι επιστήμονες δεν υποστηρίζουν ότι μία καταστροφή προκαλεί την επόμενη. Αντίθετα, η θεωρία είναι ότι διαφορετικά συστήματα της Γης μπορεί να αντιδρούν περιοδικά σε έναν κοινό, βαθύτερο μηχανισμό.

Από πού μπορεί να προέρχεται αυτός ο κύκλος;

Μία πιθανή εξήγηση βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό της Γης.

Ο μανδύας του πλανήτη βρίσκεται σε συνεχή, εξαιρετικά αργή κίνηση μέσω διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας. Αλλαγές σε αυτή τη διαδικασία ή η δημιουργία τεράστιων ανοδικών ρευμάτων θερμού υλικού, γνωστών ως μανδυακές πλουμώσεις, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ηφαίστεια, τις τεκτονικές πλάκες, τον σχηματισμό βουνών και τελικά το κλίμα και τη ζωή στην επιφάνεια.

Μια άλλη πιθανότητα αφορά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην επιφάνεια και το εσωτερικό της Γης.

Οι μακροχρόνιες μεταβολές στην τροχιά της Γης επηρεάζουν το κλίμα και τη στάθμη της θάλασσας, μετακινώντας τεράστιες ποσότητες πάγου, νερού και ιζημάτων. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν θεωρητικά να μεταβάλλουν τις πιέσεις στον φλοιό και στον μανδύα, επηρεάζοντας τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Μήπως ευθύνεται ο Γαλαξίας;

Η μελέτη εξετάζει επίσης πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες που συνδέουν την ιστορία της Γης με το διάστημα.

Καθώς το Ηλιακό Σύστημα κινείται γύρω από το κέντρο του Γαλαξία, περνά περιοδικά πάνω και κάτω από το γαλαξιακό επίπεδο. Κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι αυτές οι κινήσεις μπορεί να συμπίπτουν χρονικά με μεγάλες καταστροφές στη Γη.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτές οι διελεύσεις ίσως επηρεάζουν μακρινά σώματα στο Νέφος του Όορτ, αυξάνοντας θεωρητικά την πιθανότητα κομητών να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα.

Ακόμη πιο υποθετική είναι η ιδέα ότι σκοτεινή ύλη κοντά στο γαλαξιακό επίπεδο θα μπορούσε σε σπάνιες περιπτώσεις να παγιδεύεται στη Γη και να παράγει μικρές ποσότητες θερμότητας στο εσωτερικό της.

Ωστόσο, για αυτές τις θεωρίες δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις και παραμένουν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες.

Οι μεγάλες προσκρούσεις αστεροειδών δεν συμπεριλήφθηκαν στη βασική στατιστική ανάλυση της μελέτης, όμως ο Rampino σημειώνει ότι ο χρόνος εμφάνισης ορισμένων από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες πρόσκρουσης φαίνεται να ταιριάζει περίπου με τον κύκλο των 27,5 εκατομμυρίων ετών.

Ο ίδιος, πάντως, τονίζει ότι αυτό δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

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Μια θεωρία που παραμένει υπό αμφισβήτηση

Η αναζήτηση κύκλων στην ιστορία της Γης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα γεωλογικά αρχεία είναι ελλιπή, ενώ όσο πιο πίσω ταξιδεύουν οι επιστήμονες στον χρόνο τόσο αυξάνονται οι αβεβαιότητες στις χρονολογήσεις.

Γι’ αυτό και η νέα μελέτη δεν θεωρεί ότι λύνει οριστικά το μυστήριο. Υποστηρίζει όμως ότι η ένδειξη ενός κύκλου περίπου 27,5 εκατομμυρίων ετών έχει επιβιώσει παρά τις βελτιώσεις στις μεθόδους και στα δεδομένα.

Αν επιβεβαιωθεί στο μέλλον, η ανακάλυψη θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ιστορία του πλανήτη.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Γης ίσως δεν ήταν απλώς τυχαίες τραγωδίες διάσπαρτες μέσα στον γεωλογικό χρόνο, αλλά επαναλαμβανόμενες εκφράσεις βαθύτερων διεργασιών που διαμόρφωσαν τον πλανήτη για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Rampino, μια τέτοια ανακάλυψη θα μπορούσε να αποτελέσει «ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση της παγκόσμιας σύνδεσης των μεγάλων γεωλογικών γεγονότων και της πιθανής κοσμικής θέσης της Γης».

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