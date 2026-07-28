Συνελήφθη 71χρονος υπήκοος Περού στο «Βενιζέλος» για βιασμό ανήλικης -Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία

Snapshot Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος υπήκοος Περού που αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία για βιασμό ανήλικης.

Ο άνδρας ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Τορόντο όταν συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών.

Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη συγγενή του από τον Ιανουάριο του 2011, εκμεταλλευόμενος τη σχέση συγγένειας.

Ο 71χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τη συνέχεια των διαδικασιών. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένας 71χρονος υπήκοος Περού, ο οποίος αναζητούνταν μέσω Ερυθράς Αγγελίας για βιασμό ανήλικης.

Ο άνδρας βρισκόταν στη χώρα μας και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με πτήση από το αεροδρόμιο της Αττικής για το Τορόντο. Ωστόσο, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο άνδρας κατηγορείται από τον Ιανουάριο του 2011 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης με την οποία διατηρούσαν συγγενικές σχέσεις. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος επέβλεπε το κορίτσι ενώ απουσίαζαν οι γονείς της και προέβη σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, εκμεταλλευόμενος τη σχέση συγγένειας.

Ο 71χρονος συνελήφθη δυνάμει της διεθνούς ερυθράς αγγελίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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