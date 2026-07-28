Ρόδος: Συνελήφθη 51χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν από την Interpol Ρωσίας

Snapshot Συνελήφθη στη Ρόδο ένας 51χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα της Interpol Ρωσίας.

Ο άνδρας κατηγορείται για απάτη μεγάλης κλίμακας στα πλαίσια οργανωμένου εγκλήματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου σε συνεργασία με διεθνείς αρχές.

Ο 51χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη στη Ρόδο ένας 51χρονος αλλοδαπός το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, μέσω διεθνούς εντάλματος της Interpol Ρωσίας.

Οι διωκτικές Αρχές της χώρας αναζητούσαν τον άνδρα καθώς κατηγορείται για μεγάλης κλίμακας απάτη στα πλαίσια οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές των άλλων χωρών.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο 51χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026) το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 51χρονος αλλοδαπός γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα αναζητούταν, σύμφωνα με έγγραφο της Interpol Ρωσίας, για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα που διαπράττεται από οργανωμένη ομάδα και συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

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