Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος που τραυμάτισε και εγκατέλειψε δικυκλιστή με το ΙΧ του
Ο 45χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά
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- Συνελήφθη 70χρονος για εγκατάλειψη δικυκλιστή μετά από τροχαίο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
- Ο 45χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά στο περιστατικό.
- Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Φλώρινα λίγες ώρες μετά το ατύχημα.
- Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 62χρονος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος κατηγορείται 70χρονος Ι.Χ. αυτοκινήτου. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενεπλάκη σε τροχαίο τη Δευτέρα (27/7) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με 45χρονο δικυκλιστή, ενώ φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.
Ο 70χρονος συνελήφθη τελικά λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.
Ο δικυκλιστής φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά.
Σε άλλη περίπτωση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 62χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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