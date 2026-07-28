Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος που τραυμάτισε και εγκατέλειψε δικυκλιστή με το ΙΧ του

Snapshot Συνελήφθη 70χρονος για εγκατάλειψη δικυκλιστή μετά από τροχαίο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο 45χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά στο περιστατικό.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Φλώρινα λίγες ώρες μετά το ατύχημα.

Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 62χρονος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Snapshot powered by AI

Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος κατηγορείται 70χρονος Ι.Χ. αυτοκινήτου. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενεπλάκη σε τροχαίο τη Δευτέρα (27/7) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με 45χρονο δικυκλιστή, ενώ φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.

Ο 70χρονος συνελήφθη τελικά λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.

Ο δικυκλιστής φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Σε άλλη περίπτωση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 62χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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