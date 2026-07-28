Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Snapshot Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει κατά τον έλεγχο της αστυνομίας, αλλά ακινητοποιήθηκε παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Στο όχημα βρέθηκαν τρεις μετανάστες από την Ερυθραία, δύο εκ των οποίων κρυμμένοι στον χώρο αποσκευών, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 22χρονου, υπηκόου Ολλανδίας, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα μετανάστες, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/7) στην Παλιά Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γερακαρούς, να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, δεν συμμορφώθηκε στα σήματά τους και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, δύο από τους οποίους ήταν κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών. Οι τρεις άνδρες, από την Ερυθραία, δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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