Συγκλονιστική διάσωση: Η μάχη ναυαγοσώστη με τα κύματα για να σώσει παιδί (video)

Στο βίντεο φαίνεται ο ναυαγοσώστης να παλεύει με τα τεράστια κύματα, προσπαθώντας να οδηγήσει το παιδί σε ασφαλές σημείο

Δημήτρης Δρίζος

Συγκλονιστική διάσωση: Η μάχη ναυαγοσώστη με τα κύματα για να σώσει παιδί (video)
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ισχυροί κυματισμοί προκάλεσαν τουλάχιστον 25 διασώσεις στην κομητεία Σάντα Κρουζ, Καλιφόρνια, σε μια ημέρα με επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα.
  • Ναυαγοσώστες έκαναν άμεση και επικίνδυνη επέμβαση για τη διάσωση ενός αγοριού που παρασύρθηκε από τα κύματα στην παραλία Seabright State Beach.
  • Οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που ακόμη και λουόμενοι που προσπάθησαν να βοηθήσουν αντιμετώπισαν κινδύνους από τα κύματα.
  • Η συνεργασία δύο ναυαγοσωστών ήταν καθοριστική για την επιτυχή διάσωση του παιδιού και την ασφαλή επιστροφή όλων στην ακτή.
  • Η επέμβαση των ναυαγοσωστών αποτρέπει μια πιθανώς τραγική κατάληξη στην περίπτωση του παιδιού που κινδύνευσε.
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Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης στα νερά παραλίας της Καλιφόρνια καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς ισχυροί κυματισμοί προκάλεσαν τουλάχιστον 25 διασώσεις στην κομητεία Σάντα Κρουζ, σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Seabright State Beach, κοντά στο Santa Cruz Beach Boardwalk. Το βίντεο κατέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, ο οποίος δήλωσε ότι είδε έναν ναυαγοσώστη να μπαίνει αμέσως στη θάλασσα για να βοηθήσει ένα αγόρι που κινδύνευε.

«Είδα τον ναυαγοσώστη να τρέχει κατευθείαν μέσα στο νερό. Βούτηξε χωρίς φόβο, αφήνοντας στην άκρη τον κίνδυνο», ανέφερε ο Βάντερ Ντούσεν.

Στο βίντεο φαίνεται ο ναυαγοσώστης να παλεύει με τα τεράστια κύματα, προσπαθώντας να οδηγήσει το παιδί σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, οι συνθήκες στη θάλασσα άλλαξαν πολύ γρήγορα.

«Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση το παιδί βρισκόταν ήδη μέσα στο νερό. Δεν περίμενε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Φαινόταν πως τα κύματα άλλαξαν ξαφνικά και το παρέσυραν, καθώς δεν μπορούσε να αντιδράσει», είπε.

Κάποια στιγμή, άλλοι λουόμενοι προσπάθησαν να βοηθήσουν, όμως και εκείνοι χτυπήθηκαν έντονα από τα κύματα.

«Εκτιμούμε την προθυμία τους να βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα», δήλωσε ο Μπάιραν Κάιν, επόπτης ναυαγοσωστών των Κρατικών Πάρκων της Σάντα Κρουζ.

Ο Κάιν τόνισε ότι οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

«Τα κύματα είναι πραγματικά πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή. Ακόμη και για εμάς είναι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ειδικά όταν το νερό κινείται τόσο έντονα ακόμη και σε βάθος μέχρι το γόνατο ή τη μέση», ανέφερε.

Ο Βάντερ Ντούσεν περιέγραψε την προσπάθεια του ναυαγοσώστη να εμποδίσει το παιδί να παρασυρθεί ξανά στη θάλασσα.

«Ο ναυαγοσώστης κρατούσε το παιδί με απίστευτη δύναμη, σαν να είχε “λαβή γορίλα”, για να μην το τραβήξουν ξανά τα κύματα προς τα μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη διάσωση ήταν μία από τις τουλάχιστον 25 που καταγράφηκαν το Σάββατο στην κομητεία Σάντα Κρουζ, καθώς μεγάλοι κυματισμοί χτυπούσαν την ακτογραμμή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας δεύτερος ναυαγοσώστης έσπευσε να βοηθήσει και μαζί κατάφεραν να βγάλουν το αγόρι με ασφάλεια στην παραλία.

«Προσπαθούσαν να βοηθήσουν, αλλά τελικά ένας ακόμη ναυαγοσώστης έφτασε στο σημείο και πιστεύω ότι οι δύο τους έκαναν το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας», ανέφερε ο Βάντερ Ντούσεν.

Όλοι όσοι συμμετείχαν στη διάσωση κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή. Ο αυτόπτης μάρτυρας τόνισε πως η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική χωρίς την επέμβαση των ναυαγοσωστών.

«Αν οι ναυαγοσώστες δεν ήταν εκεί, η ιστορία θα είχε διαφορετικό τέλος. Το παιδί χρειαζόταν απεγνωσμένα βοήθεια και εκείνοι μπήκαν στο νερό και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν», είπε.

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