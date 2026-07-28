Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός: Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής Γαλλίας

Η εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας είναι, πλέον, επίσημη.

Ο εμβληματικός Γάλλος τεχνικός και θρύλος του ποδοσφαίρου θα καθίσει στον πάγκο της πατρίδας του για πρώτη φορά και θα την καθοδηγήσει στο EURO του 2028 και το Μουντιάλ του 2030.

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Ο Ζιντάν έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1998 και το EURO 2000 με τους «τρικολόρ». Πλέον, επιστρέφει στην εθνική ομάδα με στόχο να οδηγήσει τη Γαλλία σε μία νέα εποχή επιτυχιών και να προσθέσει νέες «χρυσές σελίδες» στην πλούσια ιστορία της.

Ως προπονητής, έχει βρεθεί στο «τιμόνι» της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2016 ως το 2021 με διάλειμμα ενός έτους, το 2018. Στους «μερένχες» κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ τρεις συνεχόμενες φορές.