Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με νέο χρονοδιάγραμμα

Snapshot Το έργο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής θα συνεχιστεί με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Έχει ολοκληρωθεί κατά 53%, αντιστοιχώντας σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω τεχνικών και αδειοδοτικών δυσχερειών που προκάλεσαν καθυστερήσεις.

Το νέο χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπίσει τα τεχνικά και νομικά προβλήματα και προβλέπει ενδεχόμενη επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.

Οι πόροι που προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν σε άλλα έργα υποδομών, ψηφιακό μετασχηματισμό του σιδηρόδρομου και ενίσχυση της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Με πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 πρόκειται να συνεχιστεί το έργο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 53%, που αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Λόγω της νέας πηγής χρηματοδότησης σχεδιάζεται ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η επίλυση των τεχνικών και νομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει καθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης της προαίρεσης για επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.

Το υπουργείο ενημερώνει πως το έργο βγήκε από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών και θεμάτων αδειοδότησης, όπως μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, καθώς και διοικητικές και δικαστικές εκκρεμότητες. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στην καθυστέρηση των εργασιών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Τ.Α.Α., αλλά και με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων από την Ε.Ε.

Ωστόσο, με τη νέα σύμβαση εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωσή του, ενώ το ύψος του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης διοχετεύεται σε άλλα έργα, υποδομών, ψηφιακού μετασχηματισμού του σιδηρόδρομου και ενίσχυσης της ασφάλειας.

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