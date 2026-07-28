Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με νέο χρονοδιάγραμμα

Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου αφού απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελένη Ευστρατίου

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με νέο χρονοδιάγραμμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το έργο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής θα συνεχιστεί με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
  • Έχει ολοκληρωθεί κατά 53%, αντιστοιχώντας σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω τεχνικών και αδειοδοτικών δυσχερειών που προκάλεσαν καθυστερήσεις.
  • Το νέο χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπίσει τα τεχνικά και νομικά προβλήματα και προβλέπει ενδεχόμενη επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.
  • Οι πόροι που προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν σε άλλα έργα υποδομών, ψηφιακό μετασχηματισμό του σιδηρόδρομου και ενίσχυση της ασφάλειας.
Snapshot powered by AI

Με πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 πρόκειται να συνεχιστεί το έργο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 53%, που αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Λόγω της νέας πηγής χρηματοδότησης σχεδιάζεται ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η επίλυση των τεχνικών και νομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει καθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης της προαίρεσης για επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.

Το υπουργείο ενημερώνει πως το έργο βγήκε από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών και θεμάτων αδειοδότησης, όπως μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, καθώς και διοικητικές και δικαστικές εκκρεμότητες. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στην καθυστέρηση των εργασιών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Τ.Α.Α., αλλά και με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων από την Ε.Ε.

Ωστόσο, με τη νέα σύμβαση εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωσή του, ενώ το ύψος του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης διοχετεύεται σε άλλα έργα, υποδομών, ψηφιακού μετασχηματισμού του σιδηρόδρομου και ενίσχυσης της ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν πέντε νεκρά βρέφη σε χαρτόκουτα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Εθνική υπόθεση η ενεργειακή ασφάλεια»

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Κλείνει τμήμα του εναέριου χώρου και της θαλάσσιας κυκλοφορίας λόγω «αδέσποτων» drones

12:31LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Πένθος για τον τηλεοπτικό «Άγιο Παΐσιο» - Πέθανε ο αγαπημένος του παππούς

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να τρώτε τα αυγά για μέγιστη απορρόφηση βιταμίνης D

12:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός: Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής Γαλλίας

12:28ANNOUNCEMENTS

COSMOTE 5G+ Priority Pass: Αναβαθμισμένη 5G+ εμπειρία αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική διάσωση: Η μάχη ναυαγοσώστη με τα κύματα για να σώσει παιδί (video)

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Από το χιόνι στην Αθήνα και το χαλάζι στη Μασσαλία στους πυροστρόβιλους του Μπορντό: Πώς συνδέονται τα ακραια καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με νέο χρονοδιάγραμμα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 24χρονος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε ηλικιωμένες - 54.800 ευρώ η λεία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα μυστικά της «γλυκιάς ζωής» από Ιταλίδες γιαγιάδες – «Τα προβλήματα πάντα βρίσκουν τη λύση τους»

12:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Halal φάρμακα για εξαγωγές στις αραβικές χώρες - Συμφωνία του υπουργείου Υγείας με σαουδαραβική εταιρεία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Επιπλέον δρομολόγια για τον «Μουτζούρη» τον Αύγουστο

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού, θα κάνω ό,τι μπορώ

12:07WHAT THE FACT

Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Γης ίσως δεν ήταν ποτέ τυχαίες – Νέα ανακάλυψη

12:00NEWSBOMB

Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης επέστρεψε από άδεια με 177 γραμμάρια κοκαΐνης ραμμένα σε εσώρουχο

11:59ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου - Νέο πιλοτικό πρόγραμμα

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Συνελήφθη 51χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν από την Interpol Ρωσίας

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ έπειτα από καταδίωξη - Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο κινδυνεύει από τον βυθό της

08:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς: Δεν του επέτρεψαν να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» - Έντονες αντιδράσεις στο Δίον - «Αίσχος!»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ζημιές στο ιστορικό Κάστρο του Κουμαμότο μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Βίντεο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει, απίθανο να έκανε σπριντ αν την είχε μαχαιρώσει μέσα στο σπίτι» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βάγγυ

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ιστορία του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο αδελφός του ήταν εκτελεστής με το παρατσούκλι «Οπενχάιμερ»

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες και η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου Μυρτώ Κοροβέση - Φήμες για μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι μετά από έλεγχο στην Αττική

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης ο νεκρός - Περισσότεροι από 80 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2026

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ