Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο

Snapshot Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο.

Παραμένουν διακοπές στην κυκλοφορία και την ηλεκτροδότηση στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα.

Τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 αντικαθίστανται προσωρινά με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται συνεχώς με τον ΟΣΕ για την ταχεία αποκατάσταση των βλαβών και την ομαλοποίηση των δρομολογίων. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε σταδιακά η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη έκτακτη ενημέρωση της Hellenic Train.

Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα, όπου η κυκλοφορία των συρμών και η παροχή ρεύματος συνεχίζουν να βρίσκονται σε διακοπή. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι αμαξοστοιχίες των δρομολογίων 1557, 1559 και 2530 θα υποκατασταθούν προσωρινά με λεωφορεία.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών και την πλήρη ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.