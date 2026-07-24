Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο

Παραμένουν τα προβλήματα στη γραμμή της Χαλκίδας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο.
  • Παραμένουν διακοπές στην κυκλοφορία και την ηλεκτροδότηση στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα.
  • Τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 αντικαθίστανται προσωρινά με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
  • Η Hellenic Train συνεργάζεται συνεχώς με τον ΟΣΕ για την ταχεία αποκατάσταση των βλαβών και την ομαλοποίηση των δρομολογίων.
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Αποκαταστάθηκε σταδιακά η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη έκτακτη ενημέρωση της Hellenic Train.

Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα, όπου η κυκλοφορία των συρμών και η παροχή ρεύματος συνεχίζουν να βρίσκονται σε διακοπή. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι αμαξοστοιχίες των δρομολογίων 1557, 1559 και 2530 θα υποκατασταθούν προσωρινά με λεωφορεία.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών και την πλήρη ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

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