Η Σοφία Βεργκάρα γνώρισε τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο - Ο θερμός χαιρετισμός - Βίντεο

Η 54χρονη Κολομβιανή σταρ γνώρισε τον Έλληνα τραγουδιστή σε παραλία που απόλαμβαναν το μπάνιο τους

Ανθή Κουρεντζή

Η Σοφία Βεργκάρα γνώρισε τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο - Ο θερμός χαιρετισμός - Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Η Σοφία Βεργκάρα γνώρισε και συνομίλησε φιλικά με τον Έλληνα τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο σε παραλία της Μυκόνου.
  • Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο μαζί με την φίλη της, φωτογράφο Μαρίνα Βερνίκου.
  • Η Βεργκάρα μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τη νυχτερινή ζωή και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του νησιού.
  • Η Σοφία Βεργκάρα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τις ελληνικές βραδιές με ανάρτηση υπό τον τίτλο «Noches en Grecia».
  • Η παρουσία της σταρ επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη γοητεία του ελληνικού καλοκαιριού για γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ.
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Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο με την παρέα της, στην οποία βρίσκεται και η γνωστή φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου.

Μεταξύ των συναντήσεων που είχε στο Νησί των Ανέμων, η Κολομβιανή σταρ γνώρισε και τον Αντώνη Ρέμο. Φτάνοντας στην παραλία του Nammos οι δυο τους είχαν μια θερμή γνωριμία, αντάλλαξαν χειραψία , ενώ συνομίλησαν για λίγα λεπτά σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, προσελκύοντας τα βλέμματα των λουόμενων και των επισκεπτών, όπως φαίνεται σε βίντεο του Mykonos Live Tv.

Η Κολομβιανή ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από γνωστά στέκια του νησιού, δείχνοντας να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή, την παρέα της και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

https://www.instagram.com/p/DbEPs05HKaB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DbEduTtnA-G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα στιγμιότυπα που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σοφία Βεργκάρα εμφανίζεται να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χορεύοντας, τραγουδώντας και απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της Μυκόνου. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις ελληνικές βραδιές, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»).

Ανάμεσα σε εξόδους, μουσική, χαμόγελα και καλοκαιρινές στιγμές, η Σοφία Βεργκάρα έδειξε να απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στο Νησί των Ανέμων, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να γοητεύει τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

https://www.instagram.com/p/DbGN6l9HOi0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DbGm7L-DNHu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ανάμεσα στην παρέα της βρισκόταν και η καταξιωμένη Ελληνίδα φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου, με την οποία η σταρ του Χόλιγουντ διατηρεί φιλικές σχέσεις.

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