Ολυμπιακός - Αντβέρπ 0-3: Κακή εικόνα και ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο προτελευταίο φιλικό

Την χειρότερή του εμφάνιση στα φετινά φιλικά προετοιμασίας πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την ήττα με 3-0 από την Αντβέρπ, παρουσιάζοντας αρκετά κενά διαστήματα στο παιχνίδι τους.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Αντβέρπ 0-3: Κακή εικόνα και ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο προτελευταίο φιλικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε και γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Αντβέρπ στο «Bosuil Stadium», την δεύτερη συνολικά στα φετινά φιλικά προετοιμασίας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δυσκολεύτηκε αμυντικά και δημιουργικά, επιτρέποντας στους Βέλγους να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε τρία τέρματα στο τελευταίο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την ομάδα του, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο και τελευταίο φιλικό τεστ προετοιμασίας απέναντι στην Άλκμααρ (Σάββατο 25/07, 16:00), προτού ριχτούν στη μάχη των επίσημων υποχρεώσεων, αντιμετωπίζοντας τη Ναϊμέχεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε την πρώτη μεγάλη απειλή στο 10ο λεπτό, με τον Βαλένσια να βγαίνει τετ-α-τετ και να πλασάρει με το αριστερό, όμως ο Πόποβιτς αντέδρασε εντυπωσιακά παραχωρώντας κόρνερ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 15', ένα το λάθος του Κουτσίδη επέτρεψε στον Σόμερς να πάρει την μπάλα, να φύγει δεξιά και να σουτάρει από πλάγια θέση, με τον γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» να μπλοκάρει σταθερά.

Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε στο 26', όταν ο Φορτούνης πραγματοποίησε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε δύο αντιπάλους από τα αριστερά και σέντραρε με το αριστερό, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μαζεύει την μπάλα.

Αμέσως μετά, στο 27', η Αντβέρπ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Φίλη, ο Βάντεπλας έκανε το αριστερό πλασέ από το ημικύκλιο, όμως ο Πόποβιτς δήλωσε ξανά «παρών» και μπλόκαρε τη μπάλα.

Οι δύο ομάδες κατέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας με το 0-0 στα αποδυτήρια, δίχως να δημιουργήσουν την μεγάλη φάση στο παιχνίδι.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Ολυμπιακό με τον Φίλη στο 49' μετά από προσποίηση του Μαρτίνς να δοκιμάζει το σουτ, με την μπάλα όμως να περνάει άουτ. Στο 62' το σουτ του Ζέλσον μέσα από την περιοχή βρήκε στα σώματα των αμυντικών και κατέληξε κόρνερ.

Σε μια πολύ περίεργη φάση και κόντρα στη ροή του αγώνα η Αντβέρπ άνοιξε το σκορ στο 68'. Σέντρα του Ρέντερς, κακή απομάκρυνση των παικτών του Ολυμπιακού, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Σόμερς, ο οποίος έστειλε προ κενής εστίας τη μπάλα στα δίχτυα του Πόποβιτς για το 1-0.

Στο 74' οι Βέλγοι διεύρυναν το προβάδισμά τους, κάνοντας το 2-0. Η φάση ξεκίνησε από λάθος του Μπακούλα, με την άμυνα των «ερυθρόλευκων» να υποπίπτει σε αλλεπάλληλα σφάλματα. Ο Φερστράετεν έκανε το φοβερό δεξί σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, με τον Πόποβιτς να μην καταφέρνει να αντιδράσει, μην έχοντας καλό οπτικό πεδίο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Αντβέρπ έφτασε σε τρίτο γκολ, με τον Σόμερς να διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα, κάνοντας το 3-0 με ωραίο πλασέ από το ύψος του πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 84' το σουτ του Μπακούλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Νοζάβα, χάνοντας την ευκαιρία να μειωθεί το σκορ.

Στο 87ο λεπτό η Αντβέρπ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0, όταν μετά από παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά, ο Λουίς Ναρ βρέθηκε στην καρδιά της μικρής περιοχής, όμως το πλασέ του ήταν άστοχο, καταλήγοντας άουτ.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να καταγράφει την δεύτερη ήττα του στα φιλικά προετοιμασίας, μη καταφέρνοντας να βρει δίχτυα, παρουσιάζοντας έλλειψη δημιουργίας στο επιθετικό τρίτο.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο (80' Σάλιακας), Φίλης (71' Μπακούλας), Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80' Ζότα Σίλβα), Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71' Μασούρας).

Αντβέρπ: Νοζάβα, Τσουνασίμα, Αχόκα (71', Βαλένσια (45' Μεχία), Ντιέρξ (71' Βερστράετεν) , Ρέντερς, Βάντεπλας (66' Τουπένς) , Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά, Ιμπραχίμ (66' Ναρχ) .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:39LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα γνώρισε τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο - Ο θερμός χαιρετισμός - Βίντεο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του Αιγύπτιου μετά το φονικό

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή υδροπλάνου στην Ουάσινγκτον: Διάσωση 11 επιβαινόντων – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

22:12LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Βιολιστής στο Βουκουρέστι έπαιξε μπροστά της το «Δεν γίνεται»

22:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αντβέρπ 0-3: Κακή εικόνα και ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο προτελευταίο φιλικό

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Από εργασίες με μηχάνημα προκλήθηκε η φωτιά στα Γαλάτιστα - Συνελήφθη 30χρονος

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεξίωση στο Προεδρικό - Τασούλας: Σοβαρή πιθανότητα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

21:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 24/07/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης οχημάτων στο Αιγάλεω

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 27χρονης από το Μενίδι Αττικής: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρικό Μέγαρο: Το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα τέσσερα τιμώμενα πρόσωπα

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

21:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν το Ιράν με μαχητικά σε σπάνια κίνηση αντιποίνων

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά

21:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Ε65: «Το είπαμε και το κάναμε, η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR: Η Winex Investments απέκτησε 2,8 εκατ. μετοχές αξίας 31,5 εκατ. ευρώ

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Τύρναβο: Άσπρισαν οι δρόμοι, μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:28ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

16:04LIFESTYLE

Ξεσπά ξανά ο Τάκης Σαγιώρ: «Βουλώστε το εσείς οι καλοθελητές - Η κόρη της ήταν καθημερινά δίπλα στη Μαίρη Λίντα»

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Δεν τελειώσαμε με την κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Καλλιάνου

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η Ελλάδα έστειλε αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία και όχι στη Γαλλία για τις δασικές πυρκαγιές

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή στη Μεσόγειο: Μετά τον λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο - Σοβαρά τραύματα σε τουρίστες από δάγκωμα

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεξίωση στο Προεδρικό - Τασούλας: Σοβαρή πιθανότητα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

19:31ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Θύελλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Κεραυνός έπεσε μέσα στην πίστα

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική: Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα το λεκανοπέδιο - Βίντεο

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες από το «Αρχιπέλαγος»: Τουρκικές μηχανότρατες αλιεύουν παράνομα σε ελληνικά χωρικά ύδατα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν το Ιράν με μαχητικά σε σπάνια κίνηση αντιποίνων

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 27χρονης από το Μενίδι Αττικής: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εγκλωβισμένο άτομο μέσα σε ταξί στο Ίλιον - Έπεσε δέντρο πάνω στο όχημα

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης οχημάτων στο Αιγάλεω

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός στην έγκυο πρώην σύντροφό του - Απεβίωσε το έμβρυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ