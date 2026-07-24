Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στον προαύλιο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής, χωρίς να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμός.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν υπάρχει από πλευράς Πυροσβεστικής ανησυχία για επέκταση, ωστόσο το γεγονός πως η φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, σημαίνει πως οι καπνοί θα είναι έντονοι στην περιοχή και ενδέχεται το έργο της κατάσβεσης να χρειαστεί αρκετό χρόνο.

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