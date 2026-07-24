Φωτιά στη Γόρτυνα Ηρακλείου - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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