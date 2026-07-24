Φωτιά στη Γόρτυνα Ηρακλείου - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη, σε ηλικία 76 ετών
17:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή
17:30 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πότε να ανησυχήσετε για τυχόν πρησμένους λεμφαδένες
16:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Γόρτυνα Ηρακλείου - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
16:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ έως τις 31 Ιουλίου
16:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
16:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά στο Σουφλί - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
16:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 30 πυροσβέστες
16:13 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλέξης Σταμάτης: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στον συγγραφέα
15:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ