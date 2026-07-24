Φωτιά στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας περίπου στις 15:00.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 7 οχήματα.

Ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της Πυροσβεστικής.

Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για την έρευνα των αιτίων. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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