Φωτιά στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 30 πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας περίπου στις 15:00.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 7 οχήματα.
  • Ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της Πυροσβεστικής.
  • Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για την έρευνα των αιτίων.
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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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