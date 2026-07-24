Φωτιά στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 30 πυροσβέστες
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας
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- Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας περίπου στις 15:00.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 7 οχήματα.
- Ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της Πυροσβεστικής.
- Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για την έρευνα των αιτίων.
Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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