Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία - Κινητοποιήθηκαν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο της Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.