Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Επί τόπου η Πυροσβεστική
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί επί της οδού Πεισίστρατου.
Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλούνται κατοικίες.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14 ∙ LIFESTYLE
Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του
12:27 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Γιατί έχετε φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι;
12:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ