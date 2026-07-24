Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επί τόπου η Πυροσβεστική 

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί επί της οδού Πεισίστρατου.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλούνται κατοικίες.

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