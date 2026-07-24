Χίος: Σύλληψη άνδρα για πυρκαγιά από αμέλεια – Το πρόστιμο που θα πληρώσει

Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στη Χίο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη θέση «Σκλαβιά», στην περιοχή Θολοποτάμι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς πραγματοποιούσε εργασίες χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό μηχάνημα χειρός, όταν από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία έκαψε έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 600 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 190 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Διαβάστε επίσης