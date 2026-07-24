Φωτιά σε δασική έκταση στην Χαλκιδική
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
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