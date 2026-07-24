Φωτιά σε δασική έκταση στην Χαλκιδική

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

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