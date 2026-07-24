Πυρκαγιά στο Σουφλί - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης στο Σουφλί.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 14:00 σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης στο Σουφλί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε εξέλιξη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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