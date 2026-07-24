Κέρκυρα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας το απόγευμα της Παρασκευής 24/7.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η επιχείρηση υποστηρίζεται από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας με υδροφόρες.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 24/7 στην Επισκοπή Κέρκυρας.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 17:00 και στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με υδροφόρες, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, αξιοποιώντας τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στο σημείο για να ερευνήσει τα αίτια που την πυροδότησαν.

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