Χαλκιδική: Από εργασίες με μηχάνημα προκλήθηκε η φωτιά στα Γαλάτιστα - Συνελήφθη 30χρονος

Snapshot Φωτιά στα Γαλάτιστα Χαλκιδικής προκλήθηκε από σπινθήρες μηχανήματος θρυμματιστή-σπαστήρα κατά εργασίες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 30χρονου.

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο με την επέμβαση 33 πυροσβεστών, πεζοπόρου ομάδας, 7 οχημάτων και αεροπορικών μέσων.

Από 1η Ιανουαρίου έως 24 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 607 πρόστιμα συνολικού ύψους 857.238,61 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 219 συλλήψεις για εμπρησμούς, κυρίως από αμέλεια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και προβαίνει σε εντατικούς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών.

Καλείται το κοινό να τηρεί τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγει εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες κατά την αντιπυρική περίοδο. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ένας 30χρονος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής για τη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη 23/7 στην περιοχή Γαλάτιστα του δήμου Πολυγύρου.

Ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες χρησιμοποιώντας μηχάνημα θρυμματιστή-σπαστήρα, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες και ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο με τη συνδρομή 33 πυροσβέστών με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνήθηκαν από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής και, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο 30χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Περισσότερα από 850.000 ευρώ σε διοικητικά πρόστιμα

Με αφορμή τη νέα σύλληψη, το Πυροσβεστικό Σώμα δημοσιοποίησε τα συνολικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των εμπρησμών το 2026.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 24 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 193 (88,13%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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