WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν το Ιράν με μαχητικά σε σπάνια κίνηση αντιποίνων

Οι αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του μήνα, είχαν ως στόχο αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων, καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Δημήτρης Μάνωλης

WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν το Ιράν με μαχητικά σε σπάνια κίνηση αντιποίνων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους.
  • Οι επιδρομές στόχευσαν αποθήκες drones, πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρείχαν πληροφορίες και αμυντική κάλυψη κατά τις επιχειρήσεις.
  • Η δράση υποδηλώνει αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των αραβικών κρατών απέναντι στο Ιράν.
  • Η κίνηση επισημαίνει την εύθραυστη θέση των αραβικών κρατών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.
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Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ απέστειλαν μυστικά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους στο εσωτερικό του Ιράν, στην πρώτη άμεση στρατιωτική τους απάντηση εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal.

Αυτή η ενέργεια καταδεικνύει την εύθραυστη θέση στην οποία βρίσκονται τα αραβικά κράτη καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Οι αεροπορικές επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στόχευσαν αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν πηγές.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είχαν επιτεθεί στο Ιράν αρκετές φορές στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης, παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους και αμυντική αεροπορική κάλυψη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, σε αυτό που οι ίδιες πηγές λένε ότι αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ των αραβικών κρατών στην αντιμετώπιση του Ιράν.

Τα αντιαεροπορικά πυροβόλα του Κουβέιτ απαντούν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η αεράμυνα του Κουβέιτ έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τεχεράνη: «Για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, ένας Αμερικανός στρατιώτης πηγαίνει στην κόλαση»

Ο Αλί Αμπντολάχι, διοικητής του αρχηγείου έκτακτης ανάγκης του Ιράν, Χατάμ αλ-Ανμπίγια, απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Για τον θάνατο κάθε Ιρανού πολίτη, ένας Αμερικανός στρατιώτης θα σταλεί στην κόλαση. Έχουμε ετοιμάσει απευθείας εισιτήρια για την κόλαση για εσάς».

Χούθι: «Αν οι ΗΠΑ υποστηρίξουν τους Σαουδάραβες εναντίον της Υεμένης, θα τους επιτεθούμε άμεσα»

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρουν το μέρος της Σαουδικής Αραβίας στην επιθετικότητά της κατά της Υεμένης, η απάντησή μας θα στραφεί εναντίον των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σαναά προτιμά την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και το Ισραήλ από την αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μπουχάιτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, σε δήλωσή του στο λιβανέζικο κανάλι Al Mayadeen.

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