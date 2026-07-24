Ισραήλ: Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για συναντήσεις και κηδεία.

Η συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και είναι η πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση από τον Φεβρουάριο.

Η συνάντηση έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αυξημένης επιφυλακής του Ισραήλ.

Ο Τραμπ θα παρευρεθεί επίσης στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, υποστηρικτή του Ισραήλ.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία επιστροφής του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί αεροπορικώς τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα παρευρεθεί στην κηδεία του εκλιπόντος Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Η συνάντηση με τον Τραμπ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, όπως και η τελετή για τον Γκράχαμ, Ρεπουμπλικανό και θερμό υποστηρικτή του Ισραήλ.

Η συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ, το πρώτο τετ-α-τετ των δύο ηγετών από τον Φεβρουάριο και την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, έρχεται εν μέρω μιας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αποφασίσει να επεκτείνει τα πλήγματά της και να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν διευκρινίζει πότε θα επιστρέψει ο Νετανιάχου στο Ισραήλ.

Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, αλλά και στον συντονισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ στο μέτωπο του πολέμου με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο έξι φορές από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη ξένης χώρας.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή την περίοδο αντιμέτωπος με έντονη δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον, τόσο μεταξύ Δημοκρατικών όσο και σε τμήματα του στενού κύκλου του Τραμπ και της βάσης MAGA.

Ο Νετανιάχου ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να συναντηθεί με τον Τραμπ, αλλά δεν έλαβε σχετικό ραντεβού. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον, επικαλούμενος την αναβολή της τελετής μνήμης για τον αείμνηστο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Ο Τραμπ πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι βλέπουν μόνο δύο πιθανές εξελίξεις:

Η πρώτη είναι η αποδοχή μιας νέας πρότασης κατάπαυσης του πυρός, την οποία παρουσίασαν Καταριανοί διαμεσολαβητές και η οποία στοχεύει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η δεύτερη είναι η έναρξη μιας μεγάλης κοινής στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ, με στόχο να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε υποχώρηση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου σε μια πλήρους κλίμακας, συντονισμένη στρατιωτική εκστρατεία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον πόλεμο μόνο εφόσον δεχθεί επίθεση από το Ιράν ή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητήσουν τη συμμετοχή του.

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