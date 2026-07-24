Όλο λόγια ο Τραμπ για το Ιράν, πώς μπήκε ο Ε65 στο RRF, ποιοι θα πάνε Προεδρικό

Snapshot Οι απειλές του Τραμπ για το Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχουν μετατραπεί σε ενέργειες, παρά μόνο σε λόγια, ενώ η κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει κανονική παρά τις επιθέσεις των Χούθι.

Ο Ε65, μήκους 181 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε και συνδέει την εθνική οδό Αθήνας-Λαμίας με την Εγνατία, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Το έργο του Ε65 εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης μετά από προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού το 2011, που βασίστηκε σε προσωπική εμπειρία οδικής δυσκολίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα υπόλοιπα κονδύλια του προγράμματος Ελλάδα 2.0 για έργα σε τομείς όπως η υγεία, ο προσεισμικός έλεγχος, η περιβαλλοντική τεχνολογία και η εθνική άμυνα.

Στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται η παρουσία περίπου 700 ατόμων, με απουσία των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Snapshot powered by AI

Κάπως βαρετός έγινε ο Τραμπ και οι απειλές του μέχρι τώρα. Θα τους κάνει, θα τους μπήξει, θα τους δείξει κλπ. Μέχρι στιγμής μόνο λόγια. Εκτός απ’ το Ορμούζ, οι Ιρανοί ενεργοποίησαν και το μακρύ χέρι των Χούθι της Υεμένη , αλλά προς το παρόν η κυκλοφορία στην είσοδο της Ερυθράς γίνεται κανονικά.

Επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων της επιχείρησης “Aspida” έχει αναλάβει ο δικός μας Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης εδώ και μερικές μέρες από τον ιταλό, ενώ πρόσφατα τους επισκέφτηκε και η Κάγια Κάλας στη βάση στο Τζιμπουτί για να τους συγχαρεί για την δουλειά.

Κατά την διάρκεια των 29 μηνών της επιχείρησης συνοδεύτηκαν από τα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία, μεταξύ αυτών και από την ελληνική φρεγάτα «Ψαρά», 670 εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα, και διασώθηκαν 128 ναυτικοί από βέβαιο θάνατο. Αν πατήσει το κουμπί το Τράμπ, είναι βέβαιο ότι θα το πατήσουν, εκτός από τους ιρανούς και οι Χούθι.

Η περιπέτεια του Κυριάκου

Γενικώς τα περάσματα, και οι δρόμοι καλό είναι να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και βασικά, να είναι ανοιχτά. Να ρέει η κυκλοφορία.

Ο Ε65 που εγκαινιάστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια από τον Πρωθυπουργό ανοίγει μια βασική αρτηρία στο κέντρο της χώρας και φέρνει κοντά περιοχές ξεχασμένες.

Στα 181 χιλιόμετρά του συνδέει την εθνική Αθήνας-Λαμίας με την Εγνατία περνώντας από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Γρεβενά. Η νότια Πίνδος, χωριά και κωμοπόλεις του βουνού και του κάμπου, γίνονται προσβάσιμα με ασφάλεια. Ο δρόμος δεν είναι φθηνός. Κανένας δρόμος στην Ελλάδα δεν είναι φθηνός εξαιτίας της γεωμορφίας. Όμως σήμερα δίνεται στην κυκλοφορία και οι κάτοικοι καταρχήν θα τον χαρούν πολύ.

Ο ΠΘ μιλώντας στα εγκαίνια μοιράστηκε ένα προσωπικό περιστατικό, για το πως μπήκε ο Ε65 στο RRF (Ταμείο Ανάκαμψης) κι έτσι κατάφερε να ολοκληρωθεί.

«Ήταν Φεβρουάριος του 2011 και πήγαινα με τις κόρες μου για Βασιλίτσα. Η ΠΑΘΕ ήταν κλειστή, δεν θυμάμαι γιατί, κι έτσι πήγαμε από τον παλιό δρόμο. Μην σας πολυλογώ, έπεσα σε κρατήρα, έσκασα δυο λάστιχα και κατάφερα να φτάσουμε στα Γρεβενά 3 το πρωί αντί για 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα την ιστορία με την Ούρσουλα και της είπα, ‘ο δρόμος πρέπει να ολοκληρωθεί’. Εντάξαμε το έργο στο ταμείο Ανάκαμψης. Όταν μας ρωτάνε που πήγαν τα λεφτά, απαντώ: Εδώ πήγαν!» κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή και η σύμβαση παραχώρησης του χιονοδρομικού στη Βασιλίτσα. Θέλουμε να αναβαθμιστούν οι χειμερινοί προορισμοί. Έρχονται 45 εκατομμύρια τουρίστες αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμα προορισμοί. Πιστεύουμε στον χειμερινό τουρισμό. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Καστοριά μπορούν να μετατραπούν σε τουριστικό προορισμό όλες τις εποχές».

Πάω στα καλά νέα που είχε ο υπουργός Παπαθανάσης για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Κομισιόν άναψε το πράσινο φως για τα υπόλοιπα του Ελλάδα 2.0, τα οποία θα πάνε σε:

-Αύξηση των προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος "Προλαμβάνω" ,

-Επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα,

-Προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την περιφέρεια Αττικής,

- Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025- 2034,

-Επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς της χώρας,

-Επέκταση του προγράμματος φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα,

-Επέκταση των μελετών για τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε περισσότερες δημοτικές ενότητες,

-Επέκταση των παρεμβάσεων υποδομής και εξοπλισμού σε πολιτιστικούς χώρους.

Η δεξίωση του ΠτΔ

Τον Παπαθανάση θα τον δω απόψε στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό. Για να με γνωρίσει ενημερώνω ότι θα φοράω Roberto Cavalli. με σεμνό μανίκι και ουδέτερο χρώμα. Απλό χρυσό.

Η είσοδός μου θα καταγραφεί μεγαλοπρεπώς ανάμεσα στα διάφορα σαλόνια του Μεγάρου καθώς λόγω καιρού, όλη η εκδήλωση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό που θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αναμένεται να παρευρεθούν περί τα 700 και άτομα. ΔΕΝ θα πάνε, όπως έχουν ενημερώσει, οι πρώην Πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.

Αντί για κιόσκι

Θα υπάρξει μουσική παρένθεση στο πιάνο της βασίλισσας Αμαλίας και ελπίζω να μην εμποδίσει κανείς τον ευρωβουλευτή Φαραντούρη να πλησιάσει, στον αυθορμητισμό του οποίου ποντάρω για να ζωντανέψει η βραδιά. Αντί για κιόσκι, οι Πολιτικοί Αρχηγοί θα καθίσουν σε ένα κομψό σαλόνι του 2ου ορόφου.

Με δεδομένο ότι δεν θα πάνε η Ζωή, ο Νατσιός, και η Ρένα Δούρου, στο πριβέ σαλόνι αναμένεται να καθίσουν δίπλα στον ΠτΔ Τασούλα και ΠτΒ Νικήτα, ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και ο βουλευτής Βιλιάρδος που θα εκπροσωπεί τον Βελόπουλο.

Σας φιλώ

Η Πυθία