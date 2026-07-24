Εξαφάνιση 27χρονης από το Μενίδι Αττικής: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Snapshot Η 27χρονη Παναγιώτα Καλαμιώτη εξαφανίστηκε από το Μενίδι Αττικής στις 23 Ιουλίου 2026.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε ασπρόμαυρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ παπούτσια με αρκουδάκια.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της μετά από αίτημα της οικογένειάς της.

Η ζωή της εξαφανισμένης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» για την αναζήτησή της. Snapshot powered by AI

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 27χρονης Καλαμιώτη Παναγιώτας από το Μενίδι Αττικής, στις 23 Ιουλίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/07/2026 για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού.

Διαβάστε επίσης