Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 16χρονος από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα

Snapshot Ο 16χρονος Άνταμ Άνταμ εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξαφάνιση αναφέρθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού την Πέμπτη 16/07/2026.

Υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή του Άνταμ μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Άνταμ έχει ύψος 1,75 μέτρα, βάρος 55 κιλά, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπλούζα και τζιν παντελόνι. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς ένας ανήλικος 16 ετών εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για τον Άνταμ Άνταμ, 16 ετώνν, ο οποίος έμενε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Πέμπτη 16/07/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Άνταμ Άνταμ, έχει ύψος 1.75 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπλούζα και τζιν παντελόνι.

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