Εξαφάνιση 15χρονης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Snapshot Στις 05/07/2026 εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης η 15χρονη Αγάπη Κ.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, καστανά μαλλιά και μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με τη γραμμή 116000 ή τα αστυνομικά τμήματα.

Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στις 05/07/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Αγάπη Κ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.