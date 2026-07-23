Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιώργου – Η ζωή του ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή της Κυψέλης

Newsbomb

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιώργου – Η ζωή του ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαφανίστηκε ο 14χρονος Γιώργος Φ. από την περιοχή της Κυψέλης το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς η ζωή του ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.
  • Ο Γιώργος έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια και φορούσε γκρι βερμούδα, πορτοκαλί κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρες σαγιονάρες.
  • Κρατούσε μικρό μαύρο σακίδιο κατά την εξαφάνισή του.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Εθνική Γραμμή 1017, τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert.
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Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22 Ιουλίου, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, ο Γιώργος Φ., ηλικίας 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του , κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο

Ο Γιώργος Φ. έχει ύψος 1.76 μ, έχει βάρος 65 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μία γκρι βερμούδα, ένα πορτοκαλί κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρες σαγιονάρες. Κρατούσε ένα μικρό μαύρο σακίδιο

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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