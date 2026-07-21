Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Snapshot Εξαφανίστηκε στις 21 Ιουλίου 2026 ο 14χρονος Αμπτούλ Ουαχάμπ Κάντρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος είναι Αφγανικής καταγωγής, ύψους 1,60 μέτρων, αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του καθώς ενδέχεται να κινδυνεύει η ζωή του. Snapshot powered by AI

Στις 21/07/2026 πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Αμπντούλ Ουαχάμπ (ον) Κάντρι (επ), 14 ετών, Αφγανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντούλ Ουαχάμπ (ον) Κάντρι (επ), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος,έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα.

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