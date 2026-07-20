Στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή ανήκει η σορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία

Snapshot Η σορός που βρέθηκε στην παραλία του Κορινού Πιερίας ανήκει στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή Θεσσαλονίκης.

Ο 69χρονος αγνοούνταν από την περασμένη Τρίτη μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του.

Η σύζυγος του άνδρα διασώθηκε με τη βοήθεια ιδιώτη, ενώ οι έρευνες για τον άνδρα δεν είχαν αποτέλεσμα μέχρι την ανεύρεση της σορού του.

Οι έρευνες διεξήχθησαν από το Λιμενικό, την ΟΦΚΑΘ και την ΕΟΔ χωρίς αρχική επιτυχία.

Η υπόθεση έκλεισε τραγικά με την ταυτοποίηση της σορού του αγνοούμενου άνδρα. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 69χρονου από την περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) σε προχωρημένη σήψη στον Κορινό Πιερίας ανήκει ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 69χρονο.

Ο άνδρας αγνοείτο από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα στη στεριά με τη συνδρομή ιδιώτη, όμως τα ίχνη του 69χρονου έκτοτε χάθηκαν. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες από το Λιμενικό αλλά και την ΟΦΚΑΘ και την ΕΟΔ, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Τελικά ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του άνδρα γράφτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο χθες το απόγευμα, όταν και εντοπίστηκε η σορός του στην παραλία του Κορινού Πιερίας.

Διαβάστε επίσης