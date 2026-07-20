Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στα δικαστήρια για την απολογία του ο τέταρτος συλληφθέντας

Snapshot Ο τέταρτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα απολογείται σήμερα.

Η μεταγωγή του 25χρονου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι διώξεις περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση νόμου περί όπλων με κατοχή εκρηκτικών.

Ο 25χρονος φοιτητής πήρε τα κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και τα παρέδωσε στο ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Οι αρχές εντόπισαν τον 25χρονο μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος τον κατονόμασε στις ανακριτικές Αρχές. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε το πρωί της Δευτέρας ο τέταρτος συλληφθέντας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του και έτσι απολογείται σήμερα για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρο πραγματοποιούν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο.

thestival.gr

Οι διώξεις

Για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορά έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Το τέταρτο άτομο που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη είναι ένας 25χρονος φοιτητής, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Ο 25χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 25χρονου μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να τον κατονόμασε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

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