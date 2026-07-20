Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθέντας

Για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορά έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθέντας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο τέταρτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.
  • Ο 25χρονος φοιτητής φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τον εμπρησμό στο ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.
  • Έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση νόμου περί όπλων.
  • Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί πλήρως και αναμένεται να διευκρινιστούν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.
Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο τέταρτος συλληφθέντας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του και έτσι θα απολογηθεί σήμερα για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορά έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τέταρτο άτομο που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη είναι ένας 25χρονος φοιτητής, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Ο 25χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 25χρονου μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να τον κατονόμασε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41NEWSBOMB

Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» στην Ντάουνινγκ Στριτ -Το τέλος του Στάρμερ και η επόμενη ημέρα στους Εργατικούς

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στη Σούδα τυλίχθηκε στις φλόγες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Renault μειώνει τις τιμές σε Captur και Austral

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων – Η εισαγγελέας προτείνει για το αίτημα αναβολής

09:29NEWSBOMB

Πάτρα: Εισέβαλαν στο σπίτι, χτύπησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο 40.000 ευρώ

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» ψηφιακών υποχρεώσεων φέρνει στο χείλος του γκρεμού 1 στις 2 επιχειρήσεις - Πληρώνουν ένα επιπλέον ενοίκιο

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:13ΥΓΕΙΑ

Η παρακολούθηση τηλεόρασης συρρικνώνει συστηματικά τον εγκέφαλό σας

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη έδειξε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε μπαρ – Συνελήφθη μεθυσμένη

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

09:10WHAT THE FACT

Μια «χαμένη» μεσαιωνική πόλη 300 στρεμμάτων αποκαλύφθηκε στα βουνά του Ουζμπεκιστάν χάρη σε λέιζερ

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο - «Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης»

09:02NEWSBOMB

Πάτρα: Πυρκαγιά σε ξενώνα στην Αρόη

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής - Πάνω από 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

08:56ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Το πλήθος αποδοκίμασε Τραμπ και Ινφαντίνο κατά την τελετή της απονομής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

08:50TRAVEL

Αστυπάλαια: Στην κορυφή της Ευρώπης για αληθινές αποδράσεις

08:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στον τελικό - Οι στιγμές που έγιναν viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40άρια

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

08:16WHAT THE FACT

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής - Πάνω από 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από το Ορμούζ» - Ένατη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων - Ξανά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Tζέι ντι Βανς: Πατέρας για τέταρτη φορά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - «Τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνωρίζουν τον μικρό τους αδερφό»

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ