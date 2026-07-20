Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθέντας

Snapshot Ο τέταρτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Ο 25χρονος φοιτητής φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τον εμπρησμό στο ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση νόμου περί όπλων.

Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί πλήρως και αναμένεται να διευκρινιστούν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο τέταρτος συλληφθέντας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του και έτσι θα απολογηθεί σήμερα για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορά έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τέταρτο άτομο που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη είναι ένας 25χρονος φοιτητής, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Ο 25χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 25χρονου μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να τον κατονόμασε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

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