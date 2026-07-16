Τι βρέθηκε στο σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα από το σπίτι του 25χρονου εστάλησαν στο Εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατασχέθηκαν συσκευές αποθήκευσης αρχείων και USB από το σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Βάγια Νέστορα.
  • Τα κατασχεθέντα αντικείμενα στάλθηκαν στο Εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση.
  • Ο 25χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και να τα έδωσε στο ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.
  • Οι Αρχές εντόπισαν τον 25χρονο μετά την ομολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, που τον κατονόμασε.
  • Οι βασικοί κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί, ενώ προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο.
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Συσκευές αποθήκευσης αρχείων και USB κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 25χρονου που νωρίτερα συνελήφθη για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, το πρωί της Πέμπτης. Σημειώνεται πως ο 25χρονος είναι το τέταρτο άτομο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα από το σπίτι του 25χρονου -οι έρευνες ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης- εστάλησαν στο Εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 25χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 25χρονου μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να τον κατονόμασε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται ότι εκείνοι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα έχουν κριθεί ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Τρίτη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες ενώπιον της ανακρίτριας και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο.

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