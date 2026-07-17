Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο τέταρτος κατηγορούμενος

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε, υπό τη συνοδεία στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

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Η εμπλοκή του 25χρονου φέρεται να προέκυψε κατά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος τον υπέδειξε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Από εκεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα κλειδιά κατέληξαν στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος και ο 24χρονος γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια, καθώς είναι συμφοιτητές.

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Ο 25χρονος αποτελεί το τέταρτο πρόσωπο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Είναι γνωστός στις διωκτικές Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, καθώς και του 29χρονου και της 26χρονης που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες. Και οι τρεις έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

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Η ποινική δίωξη, η οποία έχει ασκηθεί in rem, αφορά ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό. Η προσωποποίηση των κατηγοριών θα γίνει από την ανακρίτρια κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

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Η δικογραφία περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμόβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

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