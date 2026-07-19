Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

Snapshot Έχει εξαφανιστεί ο 14χρονος Γιούσεφ Οσμάν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα.

Υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του ανηλίκου, καθώς πιθανόν να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο Γιούσεφ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, με καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε γκρί μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εξαιτίας της εξαφάνισης του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Μακρινίτσας.

Ο 14χρονος αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκε στις 18/07/2026 απογευματινές ώρες και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 19/07/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ Οσμάν, έχει ύψος 1.60 μ., είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρί μπλούζα,μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.