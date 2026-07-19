Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

Η εξαφάνιση σημειώθηκε το απόγευμα της 18ης Ιουλίου 2026 και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την επόμενη μέρα

Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έχει εξαφανιστεί ο 14χρονος Γιούσεφ Οσμάν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα.
  • Υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του ανηλίκου, καθώς πιθανόν να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
  • Ο Γιούσεφ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, με καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε γκρί μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εξαιτίας της εξαφάνισης του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Μακρινίτσας.

Ο 14χρονος αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκε στις 18/07/2026 απογευματινές ώρες και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 19/07/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ Οσμάν, έχει ύψος 1.60 μ., είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρί μπλούζα,μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

exafanisi-2-1-1200x630.webp

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος

15:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ψυχοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη του να βοηθάς έναν άνθρωπο να ανακαλύψει τις δικές του δυνάμεις»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μελισσοχώρι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας από τη Νάουσα

14:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Google: Αφιερωμένο στον τελικό του Μουντιάλ το σημερινό doodle

14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι να κάνετε αν μπει άμμος παραλίας στο μάτι σας

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μηλάκι Ευβοίας - Ήχησε το 112

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην παραλία της Αγίας Τριάδας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με 20χρονο - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Φόκλαντ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 5 επιζώντες ναυαγίου εντοπίστηκαν μετά από ημέρες στη θάλασσα - Ανάμεσά τους ένα παιδί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν για διακοπές και βρήκαν φωτογραφία τους σε κάδρο μέσα στο Airbnb - Η απίθανη σύμπτωση

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας από τη Νάουσα

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Φόκλαντ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα για περισσότερη αποταμίευση - Πώς οι εργαζόμενοι «χτίζουν» δεύτερη σύνταξη

22:13NEWSBOMB

Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου με Ι.Χ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ