Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στα Ιωάννινα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων, το απόγευμα της Παρασκευής (17/7).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 17/07/2026 και ώρα περίπου 18:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο Αχμέντ (ον.) Γκαμάλ (επ.), 14ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 19/07/2026και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικήςεντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σεκίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον) Γκαμάλ (επ), έχει ύψος 1,67 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύραμαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη βερμούδα,μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

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