Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας από τη Νάουσα

Snapshot Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της λόγω πιθανού κινδύνου για τη ζωή της.

Η Ραφαέλλα έχει ύψος 1,60 μέτρα, αδύνατη, με μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000, τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας από τη Νάουσα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15/7).

Στις 15/07/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη Νάουσα Ημαθίας η Ραφαέλλα Μ., 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/07/2026, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραφαέλλα Μ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.