Κυριάκος Μητσοτάκης για Ε65: «Το είπαμε και το κάναμε, η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά»

Η προσωπική δέσμευση που έγινε πράξη – Πώς ο αυτοκινητόδρομος αλλάζει τις μετακινήσεις στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα

Κυριάκος Κουζούμης

Κυριάκος Μητσοτάκης για Ε65: «Το είπαμε και το κάναμε, η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά»
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65, που πλέον λειτουργεί ως σύγχρονος και ασφαλής άξονας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
  • Ο Ε65 είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος 181 χιλιομέτρων με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, σύγχρονες σήραγγες, γέφυρες και ανισόπεδους κόμβους, που βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια.
  • Η διαδρομή Αθήνα - Καρδίτσα διαρκεί περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά και η Αθήνα - Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες, μειώνοντας το χρόνο ταξιδιού έως 45 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο δίκτυο.
  • Ο Ε65 ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη συνδέοντας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, διευκολύνοντας εμπορευματικές μεταφορές προς λιμάνια και σύνορα.
  • Ο νέος αυτοκινητόδρομος προωθεί τον τουρισμό παρέχοντας γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε δημοφιλείς προορισμούς όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα και το Καρπενήσι.
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Στην παράδοση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».

Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ξεκινά με ένα απόσπασμα από τις 20 Δεκεμβρίου 2019, όταν ο πρωθυπουργός ανακοίνωνε την έναρξη των προσπαθειών για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πλάνα από τα εγκαίνια και την ομιλία του, όπου υπογραμμίζει την υλοποίηση της υπόσχεσης αυτής. Κλείνοντας το βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, δείχνοντας τις εικόνες του νέου οδικού άξονα: «Και να το ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης… Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η απόδοση του Ε65

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών της χώρας, με συνολικό μήκος που αγγίζει τα 181 χιλιόμετρα όταν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι την Εγνατία Οδό. Πρόκειται για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, διαμορφωμένο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), σύγχρονες σήραγγες, γέφυρες και ανισόπεδους κόμβους που εγγυώνται τη μέγιστη οδική ασφάλεια.

Η λειτουργική απόδοση του νέου άξονα μετασχηματίζει ριζικά τον χάρτη των μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα:

Σημαντική μείωση χρόνων: Η διαδρομή Αθήνα - Καρδίτσα διανύεται πλέον σε περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ η διαδρομή Αθήνα - Τρίκαλα σε λιγότερο από 3 ώρες, προσφέροντας εξοικονόμηση χρόνου που φτάνει έως και τα 45 λεπτά σε σύγκριση με το παλαιό εθνικό δίκτυο.

Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης: Ο Ε65 συνδέει άμεσα τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, διευκολύνοντας την εμπορευματική διακίνηση προς τα λιμάνια και τα σύνορα.

Τουριστική ώθηση: Παρέχει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Περτούλι και το Καρπενήσι.

Οδική ασφάλεια: Η αντικατάσταση των επικίνδυνων ορεινών στροφών του παλαιού δικτύου με έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο μειώνει δραστικά την πιθανότητα σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Ε65 δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό έργο, αλλά έναν κομβικό άξονα της ηπειρωτικής ραχοκοκαλιάς της χώρας, συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα.

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