Ο Ε65 αλλάζει την Ελλάδα: Από την Αθήνα στα Γρεβενά σε 4 ώρες – 182 χιλιόμετρα προς το μέλλον

Για δεκαετίες, οι αποστάσεις ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πλέον, ένας νέος οδικός άξονας αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων, φέρνοντας πιο κοντά περιοχές, ανθρώπους και οικονομικές δραστηριότητες.

Ο Ε65 αποτελεί έναν νέο διάδρομο ανάπτυξης που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, μειώνει θεαματικά τους χρόνους ταξιδιού και ανοίγει νέες προοπτικές για τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα.

Τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, που εγκαινιάστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/07), φέρνουν το λιμάνι του Πειραιά κατά περίπου 2 ώρες πιο κοντά στα δυτικά Βαλκάνια.

Μέσω του Ε65, που ξεκινά από την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και καταλήγει έπειτα από 182,1 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ακόμη, η απόσταση Αθήνα – Γρεβενά και Αθήνα – Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες, ενώ το ταξίδι από την Αθήνα στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.

Με την ολοκλήρωση, ο Ε65 αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση προς: Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Τζουμέρκα, Πίνδο, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο.

Με την παράδοση του νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χιλιομέτρων, σε κυκλοφορία βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από τον αυτοκινητόδρομος Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων έως και την Εγνατία Οδό.

Οι νέες αποστάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Λαμία – Εγνατία Οδός: Περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

Αθήνα – Τρίκαλα: Κάτω από 3 ώρες.

Αθήνα – Καρδίτσα: Περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά.

Αθήνα – Γρεβενά και Αθήνα – Μέτσοβο: Περίπου 4 ώρες.

Αθήνα – Κοζάνη και Καστοριά: Περίπου 4,5 ώρες.

Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN–T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Οι υποδομές του περιλαμβάνουν:

14 ανισόπεδους κόμβους και 2 ημικόμβους.

5 δίδυμες σήραγγες.

31 μεγάλες γέφυρες άνω των 50 μέτρων.

Πάνω από 110 άνω και κάτω διαβάσεις.

4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.

Χώρους στάθμευσης, Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης.

Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Εγκαταστάσεις για την Τροχαία και την Πυροσβεστική.

Το κόστος του έργου ανήλθε περίπου στα 1,4 δισ. ευρώ.

Μητσοτάκης: «Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι «είναι πράγματι μία σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, και αλλάζει καθημερινά».

«Η χώρα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων, των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία», επεσήμανε.

«Η ιδέα γεννήθηκε στις αρχές του 2000. Μένοντας για καιρό στο συρτάρι, μέχρι που ήρθε μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε, στην κυριολεξία “πάγωσε” τα πάντα. Τα εργοτάξια σίγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, ο Κωστής Χατζηδάκης, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης», προσέθεσε.

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