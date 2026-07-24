Στην κυκλοφορία από σήμερα το βόρειο τμήμα του Ε65 – Μέχρι πότε θα λειτουργεί χωρίς διόδια

Snapshot Από σήμερα λειτουργεί πλήρως το βόρειο τμήμα 46 χλμ. του Ε65, ολοκληρώνοντας τον αυτοκινητόδρομο μήκους 182,1 χλμ. από τον ΑΘΕ έως την Εγνατία Οδό.

Η διέλευση από τον Ε65 θα είναι χωρίς διόδια μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και ξεκινά η χρέωση σε 4 μετωπικούς και 5 πλευρικούς σταθμούς.

Ο Ε65 βελτιώνει την πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής Θεσσαλίας και Μακεδονίας, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Η κατασκευή του έργου αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω οικονομικής κρίσης και διαφωνιών, αλλά ολοκληρώθηκε χάρη στην πολιτική βούληση και ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει σύγχρονες υποδομές ασφαλείας και εξυπηρέτησης, όπως σήραγγες, γέφυρες, σταθμούς εξυπηρέτησης και υπηρεσίες οδικής βοήθειας 24/7. Snapshot powered by AI

Στην κυκλοφορία δίνεται από σήμερα το μεσημέρι στις 15.00 το βόρειο και τελευταίο τμήμα των 46 χλμ. του Ε65, και έτσι θα βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από τον ημικόμβο με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας.

Έτσι σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Σε ότι αφορά τα διόδια θα υπάρχουν 4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί.

Οι μετωπικοί σταθμοί που θα περάσει ένας οδηγός που θα μπει στον Ε65 από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και θα φτάσει έως την Εγνατία Οδό, δηλαδή θα διανύσει και τα 182,1 χλμ. είναι οι εξής τέσσερις: Λιανοκλαδίου στο 17,1 χλμ., Σοφάδων στο 66,2 χλμ., Τρικάλων στο 105,7 χλμ. και Οξύνειας στο 151,96χλμ.

Τιμές για ΙΧ θα είναι αντιστοίχως 2,05€, 3,70€, 3,25€ και 4,5€ . Σύνολο: 13,5€ για 182,1 χλμ.

Η χρέωση των διοδίων θα ξεκινήσει από τα ξημερώματα του Σαββάτου κάτι που σημαίνει ότι για την Παρασκευή η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια.

Αναμόρφωση των οδικών μεταφορών

Με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι με τον Ε65 το ταξίδι από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.

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Από την ΤΕΡΝΑ η κατασκευή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να ολοκληρωθεί, καθώς η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε το 2007, αλλά με την κρίση του 2009 «πάγωσε» καθώς οι διεθνείς τράπεζες που θα χρηματοδοτούσαν το έργο έφυγαν, ενώ αποχώρησαν και οι ξένοι συνέταιροι της ΤΕΡΝΑ.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ΤΕΡΝΑ Γ. Περιστέρης, όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και όλες οι παραχωρήσεις σταμάτησαν. «Οι συνέταιροί μας προφανώς έφυγαν».

Η ΤΕΡΝΑ έμεινε για άλλο ενάμιση χρόνο και δούλευε ξέροντας ότι δεν θα μπορεί να εισπράξει χρήματα πουθενά, μέχρι που τότε αναγκάστηκε να σταματήσει μέχρι να δει τι θα γίνει.

«Τότε λοιπόν οι ακριβοπληρωμένοι ξένοι σύμβουλοι με τις πολύ βαριές σφραγίδες συμβούλεψαν το Ελληνικό Δημόσιο ότι ήταν προς το συμφέρον του να κατασκευαστεί μόνο το μισό τμήμα, δηλαδή ένα κομμάτι που ξεκινάει από το πουθενά και πηγαίνει στο πουθενά και να μην γίνει ο Ε65» τόνισε ο κ. Περιστέρης και συνέχισε λέγοντας:

«Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι κοινοί θνητοί με λιγότερες σφραγίδες και χωρίς αμοιβή, οι οποίοι εξήγησαν τότε στην κυβέρνηση και στον κ. Χατζηδάκη προσωπικά, ότι αυτό θα σήμαινε ότι το ελληνικό δημόσιο θα πλήρωνε 800 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για να μην γίνει ο δρόμος. Όταν αυτό έγινε κατανοητό, έγινε προσπάθεια και ξεκίνησε η υλοποίηση του νοτίου τμήματος».

Έτσι προχωρούσε η υλοποίηση του νοτίου τμήματος και ξεκίνησε η κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση του βορείου.

Σε αυτό το σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μην γίνει το βόρειο τμήμα γιατί δεν χρειαζόταν, άρα θα γινόταν ένας δρόμος που θα σταμάταγε στη μέση και ο τελικός σκοπός που ήταν να ενώσει όλες αυτές τις περιοχές δεν θα είχε επιτευχθεί.

«Αυτή η διελκυστίνδα κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο» επισήμανε ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όμως η πολιτική ηγεσία σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη έβαλε σκοπό να τελειώσει ο δρόμος οπωσδήποτε το καλοκαίρι του ‘26, παρόλο που αυτό συμβατικά δεν ήταν ούτε προβλεπόμενο ούτε υποχρεωτικό.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκε απευθύνοντας χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι «σήμερα αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Είμαστε μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε».

Ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος - Ε65 αφορά:

i) στην κατασκευή του ομώνυμου αυτοκινητόδρομου, από ημικόμβο με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 206,5 χλμ.) έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία Οδό (πλησίον των Γρεβενών),

ii) στη συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας.

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Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65

Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στρατηγικής σημασίας, που στηρίζει τη Δυτική Μακεδονία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για ολόκληρη τη χώρα.

Με την παράδοση

Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται όπως πάντα οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

- 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

- 4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

- Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

- Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

- Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

- 14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι

- 5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

- 31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

- 114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

- 8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου

- 4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

- 4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

- 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

- 3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

- 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ –(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

- 1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

- 4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί