Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

Μόλις 2 ώρες και 35 λεπτά για τη διαδρομή Αθήνα-Καρδίτσα, μόλις 180 λεπτά για το δρομολόγιο Αθήνα-Τρίκαλα - Με τη συμπλήρωση του παζλ των 182,1 συνολικά χιλιομέτρων, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία αποκτούν έναν οδικό άξονα υψηλών ταχυτήτων

Ζωή Μακρυγιάννη

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ολοκληρώθηκε με συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, ενώνoντας Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία με σύγχρονο οδικό άξονα υψηλών ταχυτήτων.
  • Ο Ε65 συνδέει για πρώτη φορά απευθείας την Ανατολική Οδική Ραχοκοκαλιά (ΠΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό, παρακάμπτοντας επικίνδυνες ορεινές διαδρομές και βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια.
  • Το έργο κατασκευάστηκε με επένδυση 1,4 δισ. ευρώ, πληρώντας αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής μέριμνας, και περιλαμβάνει 14 πλήρεις κόμβους, 5 δίδυμες σήραγγες και 31 μεγάλες γέφυρες.
  • Η λειτουργία του Ε65 μειώνει κατά 45 έως 90 λεπτά τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ Αθήνας και σημαντικών πόλεων της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, βελτιώνοντας τη μετακίνηση και τη διακίνηση εμπορευμάτων.
  • Ο αυτοκινητόδρομος ενισχύει τον τουρισμό, το εμπόριο και τη γεωστρατηγική σύνδεση της χώρας.
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Μία ιστορική ημέρα για τις εθνικές υποδομές, τις μεταφορές και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ξημέρωσε σήμερα. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου ορεινού τμήματος, μήκους 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά (Κηπουρειό), ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65 / Α3) περνά πλέον στην ιστορία ως ένα απόλυτα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και ασφαλές έργο υποδομής.

Με τη συμπλήρωση του παζλ των 182,1 συνολικά χιλιομέτρων, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία αποκτούν έναν απευθείας οδικό άξονα υψηλών ταχυτήτων. Για πρώτη φορά στα χρονικά, η Ανατολική Οδική «ραχοκοκαλιά» της χώρας (ΠΑΘΕ) ενώνεται απευθείας με τον κύριο άξονα Ανατολής - Δύσης (Εγνατία Οδό), παρακάμπτοντας επικίνδυνες ορεινές διαδρομές δεκαετιών και αλλάζοντας ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Ελλάδας.

Η ταυτότητα και τα τεχνικά στοιχεία του Ε65

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον απαιτητικά κατασκευαστικά έργα στη νεότερη ιστορία της χώρας, με τη συνολική επένδυση να αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη από την παραχωρησιούχο εταιρεία «Κεντρική Οδός» (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο Ε65 σχεδιάστηκε με βάση τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικής μέριμνας, αποτελώντας κομβικό κομμάτι του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T).

Η τεχνική υποδομή του έργου εντυπωσιάζει, καθώς κλήθηκε να δαμάσει μερικά από τα πιο δύσβατα ορεινά ανάγλυφα της Πίνδου και της Όθρυος.

Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΥ Ε-65 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ(EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)

Ο κυκλικός κόμβος του Ε-65 στην Καρδίτσα

Eurokinissi

Τα βασικά μεγέθη του αυτοκινητοδρόμου περιλαμβάνουν:

Συνολικό Μήκος: 182,1 χιλιόμετρα πλήρους αυτοκινητοδρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Ανισόπεδοι Κόμβοι: 14 πλήρεις κόμβοι και 4 ημικόμβοι που εξασφαλίζουν την ομαλή σύνδεση με το τοπικό και περιφερειακό δίκτυο.

Σήραγγες: 5 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους χιλιομέτρων, με ξεχωριστή τη Σήραγγα Τ2 στην περιοχή της Δομοκού, μήκους 3 χιλιομέτρων.

Γέφυρες & Κοιλαδογέφυρες: 31 μεγάλες γέφυρες, με εντυπωσιακότερη τη Γέφυρα του Πηνειού Ποταμού μήκους 595 μέτρων.

Διαβάσεις: 114 άνω και κάτω διαβάσεις για τη διατήρηση της τοπικής συνδεσιμότητας και της ανεμπόδιστης διέλευσης της πανίδας.

Υποστηρικτικές Υποδομές: 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) σε Λιανοκλάδι, Σοφάδες, Ράξα και Καρπερό, 4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων, 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, καθώς και 3 κτήρια της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και 1 Πυροσβεστικό Σταθμό.

Το χρονικό της κατασκευής

Η διαδρομή για την ολοκλήρωση του Ε65 δεν ήταν απλή. Το έργο ξεκίνησε ως μία από τις μεγάλες συμβάσεις παραχώρησης των τελών της δεκαετίας του 2000, ωστόσο η οικονομική κρίση που ξέσπασε στη χώρα οδήγησε σε πάγωμα των εργασιών και επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης το 2013. Τότε αποφασίστηκε η κατάτμηση του έργου και η κατά προτεραιότητα κατασκευή του «μεσαίου τμήματος», ενώ τα άκρα (νότιο και βόρειο) μετατέθηκαν για το μέλλον.

Η σταδιακή παράδοση των τμημάτων στην κυκλοφορία αποτυπώνει την εξέλιξη του γιγαντιαίου αυτού εγχειρήματος:

1. Το Μεσαίο Τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα)

Το μεσαίο τμήμα μήκους 77,5 χιλιομέτρων παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα του δρόμου, παρακάμπτοντας τις επικίνδυνες στροφές της Καρδίτσας και των Τρικάλων και προσφέροντας για πρώτη φορά ταχεία μετακίνηση στη Θεσσαλική πεδιάδα.

2. Το Νότιο Τμήμα (Ημικόμβος ΠΑΘΕ Ανθήλης – Ξυνιάδα)

Τα 32,5 χιλιόμετρα του νότιου τμήματος παραδόθηκαν σταδιακά, με το πρώτο τμήμα μέχρι το Λιανοκλάδι να δίνεται το 2021 και το εναπομείναν δύσκολο ορεινό κομμάτι της Όθρυος (με τη μεγάλη σήραγγα Δομοκού) να ολοκληρώνεται και να παραδίδεται την άνοιξη του 2024.

Το νότιο τμήμα ένωσε οριστικά τον Ε65 με τον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), καταργώντας την παλαιά, επίπονη και επικίνδυνη ανάβαση του Δομοκού.

3. Το Βόρειο Τμήμα (Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός)

Το τμήμα Τρίκαλα - Καλαμπάκα παραδόθηκε την άνοιξη του 2024, ενώ σήμερα παραδίδεται το τελευταίο και πλέον απαιτητικό τμήμα των 46 χιλιομέτρων (Καλαμπάκα – Γρεβενά), το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το βόρειο τμήμα έχει συνολικό μήκος 70,5 χιλιόμετρα και τα τελευταία 46 που παραδίδονται σήμερα ολοκληρώνουν τον άξονα, σφραγίζοντας την ένωση με την Εγνατία Οδό.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε65 (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / EUROKINISSI)

Τμήμα του Ε65

Eurokinissi

Σημαντικές μειώσεις στους χρόνους των ταξιδιών

Η πλήρης λειτουργία του Ε65 δεν αποτελεί απλώς μια βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά φέρνει μια πραγματική επανάσταση στους χρόνους ταξιδιού. Η κατάργηση των παλαιών εθνικών οδών με τις επικίνδυνες στροφές, τις χαμηλές ταχύτητες και την επιβάρυνση από βαρέα οχήματα, επιτρέπει πλέον σταθερές και ασφαλείς ταχύτητες ταξιδιού.

ΔιαδρομήΧρόνος πριν τον Ε65Χρόνος με τον Ε65Κέρδος Χρόνου
Λαμία – Εγνατία Οδός3 ώρες & 15 λεπτά1 ώρα & 45 λεπτά1 ώρα & 30 λεπτά
Αθήνα – Τρίκαλα4 ώρες3 ώρες1 ώρα
Αθήνα – Καρδίτσα3 ώρες & 30 λεπτά2 ώρες & 35 λεπτά55 λεπτά
Αθήνα – Γρεβενά / Μέτσοβο5 ώρες4 ώρες1 ώρα
Αθήνα – Καστοριά5 ώρες & 30 λεπτά4 ώρες & 35 λεπτά55 λεπτά
Αθήνα – Κοζάνη5 ώρες & 15 λεπτά4 ώρες & 30 λεπτά45 λεπτά

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η Δυτική Μακεδονία και η ορεινή Θεσσαλία έρχονται πολύ πιο κοντά στην πρωτεύουσα, καθιστώντας τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και τις μετακινήσεις ταξιδιωτών ταχύτερες και φθηνότερες σε όρους κατανάλωσης καυσίμου.

Αναπτυξιακές προοπτικές: Τουρισμός, εμπόριο και γεωστρατηγική αξία

Η παράδοση του Ε65 δεν είναι μόνο ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά ένας ισχυρός καταλύτης περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65(ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπο από τον αυτοκινητόδρομο Ε-65 λίγο πριν από σταθμό διοδίων στο νομό Τρικάλων

Eurokinissi

Περιοχές παγκόσμιας εμβέλειας και φυσικού κάλλους, όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, τα Ορεινά Τρικάλων (Ελάτη, Περτούλι), το Μέτσοβο και ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα), αποκτούν πλέον άμεση, ταχεία και ασφαλή πρόσβαση. Έτσι, ο οδικός τουρισμός αναμένεται να γνωρίσει κατακόρυφη αύξηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, η Θεσσαλία, η καρδιά της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, αποκτά άμεση διέξοδο τόσο προς τα λιμάνια της νότιας Ελλάδας όσο και προς τα βόρεια σύνορα της χώρας. Η ταχύτερη διακίνηση ευπαθών αγροτικών προϊόντων προς τις αγορές της Ευρώπης μέσω της Εγνατίας και των δυτικών πυλών (Ηγουμενίτσα) συνιστά τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Από γεωστρατηγικής πλευράς, ο Ε65 αποτελεί το νότιο τμήμα του διεθνούς οδικού άξονα Ε65 που διασχίζει τα Βαλκάνια. Η σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό παρέχει μια εναλλακτική, σύγχρονη οδική αρτηρία για τη διασύνδεση της Νότιας Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Η σημαντικότερη παράμετρος του έργου ωστόσο, δεν είναι άλλη από την οδική ασφάλεια. Ο παλαιός οδικός άξονας Δομοκού - Καρδίτσας - Τρικάλων - Καλαμπάκας - Γρεβενών είχε επιβαρυνθεί επί δεκαετίες με εκατοντάδες σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Ο νέος κλειστός αυτοκινητόδρομος μηδενίζει τους κινδύνους των μετωπικών συγκρούσεων, προσφέροντας περίπολα οδικής ασφάλειας 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν οδική βοήθεια ακινητοποιημένων οχημάτων και τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 1075.

Με την παράδοση και του τελευταίου χιλιομέτρου, η Ελλάδα ολοκληρώνει έναν ακόμη βασικό πυλώνα του σύγχρονου δικτύου αυτοκινητοδρόμων της, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες υποδομές μπορούν να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών και το μέλλον της χώρας.

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