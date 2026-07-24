Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του Αιγύπτιου μετά το φονικό

Snapshot Βίντεο δείχνει τον 28χρονο Αιγύπτιο να περπατά ψύχραιμος, να μιλά στο κινητό και να κρατά το λάπτοπ του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία.

Ο 28χρονος ομολόγησε ότι διαπληκτίστηκε και χτύπησε τον ποινικολόγο, ενώ παραδέχτηκε την αφαίρεση ενός φορητού υπολογιστή από το γραφείο.

Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη διαμονή και κλοπή και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον ανακριτή.

Η οικογένεια του ποινικολόγου ζητά δικαιοσύνη, ενώ οι δίδυμες κόρες του βρίσκονται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.

Ο 28χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές, με προηγούμενες συλλήψεις για παράνομη είσοδο και ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη το 2024. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή ο 28χρονος καθ'ομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, ο 28χρονος καταγράφεται λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία να περπατά ψύχραιμος, να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο και να κρατά στο δεξί του χέρι το λάπτοπ του γνωστού ποινικολόγου, το οποίο αφαίρεσε από το δικηγορικό γραφείο.

Πώς τον εντόπισαν οι αρχές

Οι αστυνομικοί, αφού ταυτοποίησαν τον 28χρονο, πληροφορήθηκαν ότι σύχναζε στην οδό Αχαρνών και έσπευσαν στο σημείο, όπου τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Το απόγευμα της Παρασκευής οδηγήθηκε από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο, τον χτύπησε και στη συνέχεια αποχώρησε από το γραφείο.

Κατά την προσαγωγή του διαπιστώθηκε ότι έφερε επιδέσμους στο χέρι. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού του δικηγόρου και ότι στη συνέχεια μετέβη σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, λέγοντας στους γιατρούς ότι είχε πέσει κάνοντας σκέιτμπορντ. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι από το γραφείο αφαίρεσε μόνο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

παράνομη διαμονή στη χώρα,

κλοπή.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο 28χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης.

«Τα κορίτσια είναι σε άθλια κατάσταση»

Ο συνήγορος της οικογένειας, οικογενειακός φίλος και κουμπάρος του Σταύρου Γεωργίου, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, τονίζοντας ότι στόχος της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Τα κορίτσια είναι σε άθλια κατάσταση, είναι με την ψυχολόγο που τα παρακολουθεί συνέχεια. Και με το θείο και με τους άλλους ανθρώπους που είναι της οικογένειας και προσπαθούν να τα κρατήσουν στα πόδια τους», δήλωσε ο κ. Γαλάνης, αναφερόμενος στις δίδυμες κόρες του ποινικολόγου.

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